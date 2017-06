Ana Morenza y Jácome, cruce de reproches

El desencuentro entre la edil de Hacienda, Ana Fernández Morenza, y el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, por la convocatoria de una reunión para abordar el proyecto de presupuestos no sorprende. Pero en esta ocasión se amplificaron las diferencias con cruces de reproches, en este caso con comunicados por parte del grupo popular y el de DO.

Los populares cargan contra Jácome por "plantar" una reunión con Morenza y califican como una "falta de respeto" anular la cita un minuto antes de que esté fijada. Y consideran una "excusa peregrina" el argumento de Jácome, en el sentido de que "quería consensuar la hora del encuentro". La conclusión de los populares es que se pone de manifiesto la "falta de diálogo con el gobierno y con miembros de su propio grupo".

La respuesta del portavoz de DO no se hizo esperar, justificando su postura con una serie de preguntas: "¿Nadie le ha dicho a esta señora que Gonzalo Jácome no es su empleado y menos su lacayo? ¿Nadie le ha dicho a esta señora que su grupo de gobierno está en minoría, y no están en posición de ordenar, fuera del funcionamiento estrictamente oficial? ¿Nadie le ha dicho a esta maleducada que tendrá que preguntar antes de convocar, máxime cuando se trata de llegar acuerdos con los demás?". Un terreno propicio para la negociación.