El Obispado revoca la cesión de la casa rectoral de Desteriz

La casa rectoral de Desteriz, que fue cedida por el Obispdo al Concello de Padrenda por un plazo de 50 años, está motivando inquietud entre algunos vecinos y los socialistas, que ven como después de haberse realizado allí trabajos por uno o dos obradoiros de empleo, e invertido mucho dinero publico, ahora le ha sido cedida a un vecino y no saben si por el ayuntamiento o por el ente eclesiástico, y a mayores sin ningún tipo de publicidad. Desde el PSOE señalan que en el próximo pleno pedirán explicaciones por este asunto

Juan Eladio González, edil del PSOE, recuerda que el contrato de cesión de este inmueble contempla una cláusula que estipula que en 8 años parte de las instalaciones deberían estar funcionando o si no revertiría al Obispado, se anulaba el acuerdo. Y como ya pasaron algo más de los 8 años y la casa estaba abandonada, sospecha que el Obispado se lo adjudicó a un vecino sin más.

Y es que según señala le comentó el secretario municipal, no se le informó nada al Concello y se dio el contrato por anulado, por lo que en el próximo pleno "vamos a preguntar", ya que además el alcalde, Manuel Pérez, " se comprometió a hablar con el Obispado y preguntar".

Los vecinos y los socialistas se enteraron de que la rectoral fue cedida porque vieron allí a una persona, los carruajes que utiliza para alquiler en bodas y varios caballos en la finca a la que le hizo un cierre, "pero no sabemos qué más va a hacer allí". Destaca que el ocupante es un operario en las brigadas de medio ambiente cuando las hay, y su consorte es también una trabajadora del Concello.

Apunta el edil que los vecinos están extrañados de que se hiciera una gran inversión allí y ahora quede así". Comenta que "no se si fue negligencia del secretario, que debió advertir de que se terminó el plazo de 8 años y se anularía el contrato" , y que el Concello bien pudo negociar una prórroga o algo. Añade que el Obispado también debía haber comunicado, si no lo hizo, que no se cumplió la cláusula y se anulaba el convenio. Dice que "todos nos enteramos porque la persona ocupó la finca" cuando este problema "se debió haber llevado a pleno".

Hay vecinos que están molestos porque se invirtió allí mucho dinero público que ahora no redunda en beneficio de la ciudadanía. Uno de ellos comenta que se hicieron dos obradoiros de empleo y que tras ello todo quedó paralizado, lleno de maleza, y que ahora "el Obispado echó mano y lo cedió a esta persona sin concurso público alguno obviando si más personas estaban interesadas en hacer algo allí". Apunta que ahora el Obispado "se aprovecha de toda esa inversión" que no redunda en los vecinos.

No obstante, apunta que "prefiero que esté dedicado algo antes que abandonada" pero que ahí se malgastó dinero de fondos europeos y de la Xunta para una rectoral que en principio "iba a ser una casa para usos sociales y más cosas".

Desde el Obispado confirman a este medio que efectivamente la cesión fue revocada al Concello ya que éste no cumplió con la finalidad del convenio, y le fue cedido su uso a un particular, no pudiendo obtener más detalles de la actividad que ahí se va a desarrollar por este usuario. No obstante, apuntan que si algún vecino quiere saber algo más puede preguntar a esta entidad.