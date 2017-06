La huelga de transporte "roza el 100%" de seguimiento en la provincia de Ourense

La incidencia de la huelga de transporte interurbano de pasajeros ha rozado el 100% en la provincia de Ourense, según los sindicatos. "No se ha movido ni un autobús", asevera el responsable del sector de carreteras de CC OO, Amador González. No se han cumplido los servicios mínimos establecidos por la Xunta, fijados en el 100% para el transporte escolar y en el 40% para el de viajeros, porque los trabajadores "los tomaron como abusivos". "Al tratarse de una exageración, no ha salido el transporte escolar ni el de viajeros". Por su parte, la Xunta cifra el grado de "incumplimiento" de los servicios mínimos en el transporte escolar en el 65% y en el transporte general de viajeros en el 75%. El transporte urbano de Ourense no estuvo afectado.

Los participantes en una excursión del Imserso que estaba programada, tuvieron que desplazarse en 12 taxis para coger un avión en Vigo y volar hasta Las Palmas, porque no había autobuses para transportarlos.

Representantes de los trabajadores, destacan que tampoco han salido los autobuses de funcionarios que van cada día a Santiago y Vigo. Tampoco lo hizo el autobús de militares a Figueirido. "Algunos tuvieron que recurrir a taxis", indican. Esa es la razón por la que a las 10.30 horas "no había un taxi en el Parque de San Lázaro", comenta Amador González. De forma excepcional, pasaron por la ciudad de Ourense autobuses de largo recorrido, con pasajeros procedentes de Algeciras y Madrid. "Las líneas largas se respetan, porque pasan por Galicia. A las personas que vienen en el autobús, no las vas a paralizar aquí", señala el responsable de CC OO en el sector.

Los representantes de los trabajadores califican los servicios mínimos establecidos por la Xunta como "irracionales", porque "cercenan el derecho de huelga". Por lo tanto, los conductores "entendieron que eso era una vulneración de derechos y no salieron".

Sin embargo, "no hubo incidentes", destacan los sindicalistas. "Puedes pasar por las estaciones de Xinzo, Verín, O Barco o la de Ourense sin ver el pinchazo de una rueda ni una luna rota. No hubo que presionar a nadie, porque la gente se concienció de que puede perder su puesto de trabajo de forma inminente; en agosto tienen que estar ya las próximas concesiones". Frente a esta situación, los sindicatos "abogamos por la negociación y no por la imposición", señalan.

Amador González explica que la huelga "está convocada contra la patronal, por la paralización la negociación de los convenios colectivos, que permanecen paralizados en las cuatro provincias". En la provincia de Ourense, "lleva sin negociarse desde 2011". Pero además, protestan contra el plan de movilidad que ha presentado la Xunta, al estimar que "es muy lesivo para los trabajadores". Consideran que la destrucción de empleo en el transporte de pasajeros "va a llegar a un 30%" y "los que se mantengan van a ser precarios", según las previsiones económicas que realizan.

Los trabajadores consideran que con las medidas contempladas, "se dinamita el tejido de empleo de medianas empresas comarcales que hay en la actualidad".

Los representantes de los trabajadores destacan que el transporte escolar hasta ahora era "un servicio muy esmerado". El personal que permanecía en contacto con los alumnos, como los chóferes y las cuidadoras, tenía que aportar un certificado de penales, para confirmar que no habían estado implicados en delitos infantiles. Sin embargo ahora, "al mezclar el transporte escolar con el de pasajeros, puede viajar un alumno de cuatro o cinco años, con un tío que va mazado de la Festa do Boi de Allariz o de la feria de Castro Caldelas", advierte Amador González.

Los sindicatos han convocado jornadas de huelga para los martes y miércoles "de forma indefinida", por lo que en la jornada de hoy proseguirá la huelga, con piquetes desde las cinco de la mañana.