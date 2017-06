Una embarcación particular rescata a un piragüista en el Sil

Una embarcación particular rescató ayer por la tarde a un piragüista en apuros en el río Sil. El deportista cayó al agua cuando navegaba por la zona de Santa Cristina, en el municipio de Nogueira de Ramuín. No era capaz de volver a la piragua. Una empleada del servicio de catamaranes llamó al 112 a las 14.20 horas para informar del suceso. La central de emergencias movilizó al GES de Pereiro de Aguiar, a Protección Civil y a la Guardia Civil. El deportista no necesitó asistencia sanitaria.