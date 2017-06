La Audiencia baja de intento homicida a delito de lesiones una agresión con cuchillo en Trives

La Audiencia Provincial de Ourense impone 2 años de prisión a Manuel N.A. (30) por un delito de lesiones. Clavó un cuchillo en el brazo a otro hombre con el que previamente había tenido una discusión en el municipio de A Pobra de Trives. El tribunal descarta que los hechos sean constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, tal y como defendía el fiscal. El ministerio público y la acusación particular solicitaban una condena de casi 8 años.

La sentencia también le condena a pagar 5.628 euros por daños a su víctima, en concepto de gastos de estancia hospitalaria, incapacidad laboral y secuelas residuales, así como 2.919 euros al Sergas.

La sala considera probado que el 14 de septiembre de 2015 el ahora condenado lanzó objetos de cristal desde su domicilio a la vía pública por la que en esos momentos transitaba la víctima con otros dos amigos, de regreso tras una noche de ocio. Cuando el herido y otro amigo subieron al piso del acusado para recriminarle su acción y avisar a sus familiares, Manuel N. A. les recibió con un cuchillo de cocina de 25 centímetros de longitud y se lo clavó en el brazo derecho a la víctima, que abandonó rápidamente el lugar.

El acusado "no insiste"

La sentencia considera que la intención del acusado "no fue más lejos" que causar lesiones al perjudicado, a tenor de la zona corporal de la víctima afectada, la entidad de las heridas y el contexto. La sala ve "determinante" la conducta del procesado porque, después de alcanzar con un cuchillo en el brazo a la víctima, "no insiste en el despliegue de su actitud ofensiva". La sentencia no es firme; aún cabe un recurso de casación ante el Supremo.