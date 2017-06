El presunto asesino del hospital de Ourense se declara inocente: "No me acuerdo de nada"

"No me acuerdo de nada, de nada, de nada. Estoy desmemoriado de todo. Estoy perdido", reitera Aniceto Rodríguez Caneiro, en el banquillo por el asesinato de su mujer Isabel Fuentes, a la que presuntamente acuchilló cuando se recuperaba de una agresión previa en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), el 8 de mayo de 2015. El acusado, de 77 años y que se enfrenta a penas de 39 a 49, se ha declarado inocente y ha accedido a declarar, aunque la mayoría de sus respuestas se limitan a decir que "no me acuerdo". Tras matar presuntamente a su esposa se autolesionó en el cuello con la misma arma, lo que le provocó un ictus.

El juicio, que tuvo la prueba forense por anticipado hace días, se ha retomado hoy con el interrogatorio al acusado. Se prolongará toda la semana. Familiares de la víctima de este crimen machista han acudido a la sala. La defensa pide reducir la pena a 7 años como máximo y esgrime una atenuante de trastorno mental.