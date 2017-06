El alcalde reclama presentar los escritos mediante una sede electrónica "fantasma"

El PSOE denuncia que el alcalde de Piñor, José Luis González, pretende bloquear el trabajo de la oposición al reclamar la presentación de documentos mediante una sede electrónica "fantasma" que no existe y que "ya debería haber puesto en marcha hace tiempo, durante estos dos años de desgobierno".

En una respuesta a una solicitud presentada por el grupo municipal socialista, en la que se reclaman las alegaciones, propuestas e informes remitidos a la Xunta de Galicia en el período de exposición pública del Plan de Transporte Público de Galicia, "el regidor inventa una sede electrónica inexistente al responder por escrito `que al amparo de la legislación vigente, Ley 39/2015, las comunicaciones con el Concello deben hacerse de manera preferente por medios electrónicos, a través de la sede electrónica municipal y no mediante presentación física en soporte papel´".

Pero la sorpresa del PSOE "es la máxima pues en la página web de Piñor no hay ni rastro de este servicio de registro electrónico y, además, ni el grupo municipal de la oposición ni la ciudadanía fueron informados de su existencia"

Así, el portavoz municipal, Francisco Fraga, le reclama al alcalde que "nos indique se tenemos que recurrir a la deep web o Internet oculta para encontrar la sede electrónica a la que se refiere" y reclama la puesta en marcha de un servicio necesario que apunta "ya tenía que estar en funcionamiento".

Los socialistas también critican la "vagancia" de este "desgobierno del PP" que en el mismo escrito "reconoce no haber presentado ninguna alegación a las rutas de autobús planteadas para el municipio en el anteproyecto del Plan de Transporte ". Así, "cuando no están a desmontar los servicios municipales públicos creados durante los años de gobierno socialista, están a vaguear olvidando sus obligaciones e ignorando vergonzosamente las responsabilidades como representantes de as necesidades de todos los vecinos ". Apunta que ese plan no referido a Piñor refleja serias lagunas y carencias que van hacer que lo previsto no de satisfacción a las necesidades vecinales".