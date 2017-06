La MIT estrena en España la obra de Eimuntas Nekrosius

La MIT de Ribadavia presentó ayer el programa de su 33ª edición, que se celebra del 15 al 24 de julio, y que a diferencia de las anteriores ediciones lo hizo con una fiesta en el auditorio del castillo ya que su intención es conectar con uno de los objetivos estratégicos de la MIT, que el público, que además de ver los espectáculos pueda encontrarse con los creadores, debatir sobre las obras y fomentar el conocimiento alrededor de las artes escénicas, y además que sea consciente del gran trabajo que se realiza para llevar a cabo este festival. Otra novedad de esta edición es que se añade otra noche, siendo en total 10 días.

El presidente de la MIT, Roberto Pascual, destaca la intención de Ribadavia de afianzar su condición de capital teatral de Galicia con conexión internacional, apoyando las compañías gallegas como Voadora en su 10 aniversario en el que la MIT también es coproductora, consiguiendo alianzas con Chile y Portugal. Apunta que "no nos limitamos a exhibir espectáculos sino que el festival también es un acompañamiento, un impulso para los artistas y creadores de Galicia, en un foro de las compañías gallegas con los grandes maestros de la escena internacional".

Precisamente, este año el festival será el marco del estreno en España de la nueva obra del prestigioso director lituano, maestro de la escena europea, Eimuntas Nekrosius, con su compañía Meno Fortas.

El programa 2017 está centrado en 4 grandes bloques: continuidad con la apuesta estratégica del festival por prestar atención a los grandes maestros de la escena mundial y los nuevos creadores (Nekrosius, Suzanne Andrade, Anestis Azas, Marta Pazos, etc.), la pujante tendencia de hibridación de géneros escénicos, un apartado especial dedicado a la creación contemporánea a partir de la obra de William Shakespeare (diversas visiones escénicas contemporáneas a partir de un clásico, tanto las obras del proyecto Comedias de Teatro de la Ciudad, como las coproducciones del festival con la compañía Voadora o Teatro Oficina de Portugal, por ejemplo) y también la atención a la danza, al circo y las artes de calle en el festival (Vaivén Circo, Nova Galega de Danza, etc.) o la puesta en escena de Valle-Inclán en gallego en una función especial de clausura del festival el día 24 de julio con A cabeza do Dragón, de PT. Excéntricas, con dirección de Quico Cadaval y con música del TAC (Taller Atlántico Contemporáneo.

Espectáculos procedentes de Reino Unido, Grecia, Alemania, Francia, Portugal o Lituania convivirán con estrenos, coproducciones y funciones (especiales) gallegas y del resto del estado (Andalucía, Islas Baleares, Madrid o Castilla-León), un programa de calidad, diverso y para todos los públicos.

El espectáculo de inauguración, el 15 de julio en el auditorio, "Golem", es un ejemplo de esa apuesta del festival por la continuidad de la presentación de lenguajes híbridos en la escena, que permitan cuestionar etiquetas, géneros y ampliar o ensanchar las reglas y consideraciones sobre el arte escénico. Además, es una de las más aclamadas creaciones de la dramaturga y directora británica Suzanne Andrade, que explora de forma satírica y muy inteligente una de las grandes cuestiones del mundo moderno: ¿quién o qué tiene el control sobre nuestras tecnologías?

La MIT también estará marcada por una función especial para conmemorar el 30 aniversario do grupo Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014), que presentará una edición especial revisitada del espectáculo "Annus horribilis".

Destaca además un curso para actores, directores y dramaturgos profesionales con Alfredo Sanzol, en colaboración con la AAAG-Asociación de Actores e Actrices de Galicia y AISGE), espectáculos en la calle, los satélites de la MIT en el rural, y más.

A esta presentación asistieron, entre otros invitados, el director de la Agadic y el secretario xeral de Cultura, lo que visibiliza el apoyo y el compromiso que la Xunta tiene con la MIT, gracias a un convenio anual de 60.000 euros desde que este festival recibió el Premio de la Cultura en la modalidad de Artes Escénicas. También colaboran el Ministerio de Cultura, la Diputación, y patrocinadores privados. El presupuesto aproximado es de 180.000 euros.

Ayer además hubo un recuerdo póstumo para el actor Miquel Gallardo, Premio del Público "Rubén García" en la anterior edición, y la jornada terminó con pinchos y un concierto del grupo Sons do Douro, de Portugal.