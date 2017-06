Estiman que la lista de espera en cirugía pediátrica puede alcanzar los mil pacientes

La Plataforma da Defensa da Sanidade Pública de Ourense transmite la "queja pública" y "la preocupación" de los padres de niños de la provincia de Ourense que necesitan una intervención quirúrgica. Lamenta que los planes de la Consellería de Sanidade traten a esta provincia como "la periferia sanitaria", después de que se desmantelara la atención de cirugía urgente para los niños, a pesar de las protestas de la población y el informe que emitió en contra el Valedor do Pobo. En la actualidad, la lista de espera de los niños para ser intervenidos (para casos no urgentes ni cirugías complicadas), está llegando a los 140 días, "dándose casos de caducar las pruebas de anestesia y postoperatorio, por lo que tienen que ser citados de nuevo". En 2013 se creó la denominada "Área de servicio compartido de cirugía pediátrica de la zona sur", con la idea de que los niños con patologías no complicadas, como fimosis, hernias y uñas, fueran intervenidos en Ourense. "La realidad es que no son intervenidos en Ourense, y pasan a engrosar la lista de Vigo, que cuenta con alrededor de 1.000 niños en espera", señalan. Ante esta situación, convocan una asamblea para el martes, a las 19 horas, en la Casa Sindical del Parque de San Lázaro.