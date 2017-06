Arnoia, con 39,2 grados, y otros tres concellos ourensanos registraron las máximas gallegas

Solo cuatro valientes, ayer por la tarde, en la piscina termal de As Burgas. // Jesús Regal

Solo cuatro valientes, ayer por la tarde, en la piscina termal de As Burgas. // Jesús Regal

Cuatro municipios de Ourense registraron ayer las temperaturas más altas de toda Galicia, con picos de 39,2 grados en Arnoia y Vilamartín de Valdeorras, en lo que supuso un auténtico precalentamiento para hoy sábado, una jornada en la que la provincia está en alerta naranja, pues se esperan temperaraturas extremas, por encima de los 40 grados. Muy por encima de las registradas históricamente en esta época del año, cuando el calendario oficial del verano arranca el día 21 de junio.

Una provincia cuyas calles tuvieron desiertas prácticamente en las horas punta de la tarde, es decir entre 17 y 19 horas, en las que se registraron esos picos de calor que vuelven a situar a Ourense, no solo la ciudad, sino otros cuatro concellos, en el podio de los municipios gallegos más calurosos.

Como es habitual, la estación que hay en el pequeño núcleo rural de Remuiño en Arnoia marcó máximas ayer de 39,2 grados; igual que en A Portela perteneciente al Concello de Vilamartin de Valdeorras, que marcó también máximas de 39,2 grados. En Verín, en la estación de Vilela las máximas fueron de 38,8 a las seis de la tarde.

En Ourense ciudad se registraron temperaturas de 38,7 grados en los dos pequeñas estaciones de medición situadas en el centro urbano y en el barrio de A Ponte.

Son casi cuatro grados más de los que se habían alcanzado el día anterior, jueves día 15, en la provincia. Por eso ayer fue todo un ejercicio preparatorio para lo que se aguarda para hoy, día en el que las temperaturas previstas estarán por encima de los 40 grados en la provincia.

Hoy sábado, será una jornada marcada por estas altas temperaturas debido según explican los meteorólogos de MeteoGalicia, a la presencia de una masa de aire muy cálida y esto conllevará cielos que estarán poco nublados o despejados.

Por la tarde está previsto que aumenten las nubes de evolución con posibilidad de algún chubasco aislado en zonas altas del interior.

Un Ourense desierto

Esta situación ya dejó ayer una ciudad casi desierta en la que las calles de la zona centro, casi irrespirables, no registraron casi movimiento, y en el que terrazas y zonas de recreo se llenaron al atardecer.

Estas oscilaciones hacen que se prevean para hoy y mañana noches del fin de semana cálidas, ya que en muchos puntos de la comunidad gallega los termómetros no bajarán de los 18 grados, con mínimas en muchas zonas entre los 18 y 20 grados.

Si bien las mayores subidas térmicas se esperan en zonas del Miño de Ourense y Pontevedra e interior de Galicia con valores de hasta 40 grados, en el litoral gallego el tiempo será también de "sol y calor" . Según Meteo Galicia, a partir del lunes comenzarán a bajar las temperaturas "un poco", al comenzar a "suavizarse" la intensidad del calor.

No obstante, no se esperan frentes ni lluvias a corto plazo, salvo las que puedan traer consigo posibles tormentas la próxima semana. De ahí que ese calor que anuncia un tiempo inmejorable para la playa no sea propicio para mejorar el estado de los embalses.