Ribadavia incluirá en el Plan Marco el Camiño do Coto y el Camiño do Seixo

Ribadavia presentará dos obras al Plan Marco que consistirán en el arreglo del camiño do Coto en San Paio y del camiño do Seixo entre A Grova y As Chavolas. El primero es una petición que hicieron los vecinos aprovechando una reunión del concello para mostrarles el proyecto de columpios para el centro social, pero que además fue una de las de RenC para apoyar los presupuestos de 2017. El segundo camino une dos núcleos, da paso a fincas vitivinícolas, y fue motivo de varios escritos vecinales.La inversión global es casi de 40.000 euros.

Según el edil de Hacienda, Xavier Iglesias Sendín, en 6 meses "estamos teniendo una actividad importante" en acometer todo tipo de obras, como a causa del vendaval el arreglo del muro que sostiene la calzada de la rúa O Carballiño frente al IES, la preparación de aceras, y la mejora de unos 9 caminos en diferentes núcleos cuyos trabajos finalizan ya.

Mucho "sacrificio y trabajo" y lamenta las muchas críticas desde algunos grupos de la oposición, aludiendo a que no se cumplen las mociones, y por ejemplo en la de las aceras de San Cristovo señala que "desde la Xunta siguen sin mostrar interés", a pesar de que en la comarca hay dos diputados del PP que son de San Cristovo.

Y aclara que el PP decía que no había dinero para el Plan Provincial, pero antes había 60.000 euros y ahora hay 135.000, siendo 90.000 para inversiones, 20.000 para mantenimiento de caminos, y "25.000 para acuerdos del Plan de Cooperación con la Diputación, que nunca hubo esta partida, siempre salía de la partida general". Dice que "nunca en 14 años elaborando presupuestos puse esa partida específica" . Apunta que la línea del grupo de gobierno a nivel de infraestructuras e inversiones será atender a los vecinos y a los grupo políticos "que faciliten la gobernabilidad de Ribadavia" y si hay coincidencias mejor.