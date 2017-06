La D.O. Ribeiro lleva sus vinos a las tiendas de la Bodega Santa Cecilia en Madrid

La D.O. Ribeiro inició ayer una campaña de promoción durante un mes en los cuatro establecimientos de Bodega Santa Cecilia, en Madrid. Será el protagonista en las tiendas de vinos más antiguas y prestigiosas de la capital española donde la imagen de la D.O. más antigua de Galicia decorará las tiendas.

Para Cristina Alcalá, gerente del C.R.D.O. Ribeiro, "es una apuesta decidida para fortalecer los vinos de la D.O. Ribeiro dirigiéndonos a la hostelería y consumidor experto en Madrid, el mercado donde más están creciendo nuestras bodegas y, sin duda, el más importante de España".

Durante todo el mes algunas bodegas de la D.O. Ribeiro, como Pazo de Casanova, Priorato de Razamonde, y Val do Deva, serán las protagonistas de las tiendas. Además, se organizarán diversas acciones dirigidas a sus clientes para fomentar las ventas, actividades para fortalecer la cultura sobre los vinos D.O. Ribeiro, así como una charla-cata de presentación de la denominación orientada a la prensa, sumilleres y hostelería, impartida por Alcalá. También se ha planificado una fuerte campaña por redes sociales para ampliar el impacto de la marca Ribeiro.

La Bodega Santa Cecilia nació en el año 1922 actualmente con la tercera generación al frente. La tienda de Blasco de Garay, 74 es uno de los mejores escaparates de exposición y venta de vino directo a hostelería y restauración así como al público particular entendido y amante del buen beber. Abrió sus puertas en 1968 como el primer autoservicio especializado en vinos y licores de España.