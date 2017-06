Denunciada la propietaria de un coche por dejárselo a un conductor sin permiso

La Policía Local denunció a un conductor y a la propietaria del vehículo por presunto delito contra la seguridad vial. El conductor, de 22 años, al que los agentes sorprendieron circulando con un Opel Astra por dirección prohibida en la calle Monte Medulio, en las proximidades de As Coiñás, no tenía permiso y además dio positivo en drogas. La propietaria, una mujer de 31 años, fue también denunciada porque, informa la Policía Local, "era sabedora de que no tiene permiso". Los hechos ocurrieron a las 22.30 horas del miércoles 14.

Asimismo, durante la madrugada del jueves fueron interceptados dos conductores ebrios en las calles Ramón Cabanillas y Río Arnoia. El primero, de 49 años, cuadriplicaba la tasa máxima, por lo que se instruyeron diligencias judiciales por presunto delito contra la seguridad vial. El segundo, de 40 años, duplicaba la tasa y fue sancionado.