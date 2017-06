El alcalde destaca el "gran trabajo" que realiza

Al igual que aconteciera con anterioridad, cuando los socialistas pidieron su dimisión, el alcalde, Jesús Vázquez respalda el trabajo que realiza en esas área Sofía Godoy, sobre todo en el área de Servicios sociales. Y como argumento señala el "gran trabajo" que se viene realizando, y que volvió a repetir durante su comparecencia con motivo de los dos primeros años del grupo popular en el gobierno de la ciudad.

De ahí que por parte del grupo popular se rechazará de plano esa petición en el pleno extraordinario que deberá convocar, para debatir y aprobar la iniciativa conjunta de PSOE y OUeC, que aunque se termine aprobando no tendrá ningún tipo de efectos, al no ser vinculantes, y quedar a lo que decida el gobierno.

Algo similar a lo que aconteció en el pasado pleno con otra iniciativa de DO, que conseguí, con el apoyo del PSOE, aprobar la petición de dimisión del edil de Servicios Generales y Promoción Económica, Jorge Pumar, al que responsabilizan de la perdida de una subvención de fondos europeos por un importe de 15 millones de euros.

Pero en el caso de la petición de dimisión de Sofía Godoy, el portavoz de DO, Pérez Jácome asegura que su decisión "la daremos a conocer en el propio pleno". Pero aprovechó para criticar con dureza a Ourense en Común, a los que recordó que cuando solicitaron un pleno extraordinario para aprobar la petición de dimisión del propio alcalde, no solo no la apoyaron, que "ni siquiera acudieron al pleno", y su portavoz, Martiño Vázquez, dijo que "no queremos contribuir a este circo, pues nos dedicamos a trabajar". Jácome lo califica de "incoherencia".