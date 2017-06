El pleno aprueba mejorar los vestuarios de O Espiñedo y el servicio de Correos carballiñés

El pleno del Concello de O Carballiño aprobó ayer por unanimidad el expediente de contratación administrativa del matadero municipal para que se inicien las obras de reforma cuanto antes, así como una moción de urgencia presentada por el PP para modernizar de forma urgente la zona de vestuarios del campo de fútbol de Espiñedo. Precisamente, el alcalde apuntó que este martes se reunió con el presidente de la Diputación quien se comprometió al financiamiento de actuaciones en materia de instalaciones deportivas, entre las que se incluirá la de Espiñedo.

El PP también propone la redacción de un proyecto integral con el resto de necesidades en Espiñedo, consensuadas con el CD Arenteiro, destacando mejoras en la cafetería, aseos, iluminación, pero sobre todo la urgencia de mejorar los vestuarios para la nueva temporada de fútbol.

Aquí AV-Son matizó que hay muchas escuelas deportivas y afición, y que había que invertir más en el deporte base.

También se aprobó por unanimidad la moción del BNG contra los recortes en el servicio de Correos, que pedía apoyo para instar al gobierno del Estado a que no reduzca más carteros en el rural y se incremente el financiamiento del servicio. El PP la apoyó al ser aceptada su enmienda de dirigir la petición a la Comisión Vecinal de Mercados y Competencias a quien dice corresponde que se garantice el servicio.

En cambio, AV-Son no logró apoyo para crear un circuito permanente de BTT y motocross, que fue rechazado por PP y BNG. El primero alegó que ambas categorías no son compatibles en un mismo circuito, y que primero habría que contactar con las dos asociaciones que practican BTT en O Carballiño y ver si están dispuestas a hacer una escuela de BTT, y luego consensuar un lugar para el circuito y por ahora olvidarse del motocross. Por su parte el BNG indicó que en O Carballiño no hay grandes precedentes de estos deportes, y el PSOE votó a favor pero faltaban dos de sus concejales.

AV-Son asegura que el parque municipal no es idóneo para estos deportes y que pronto los ecologistas presentarán un informe al respecto.