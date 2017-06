La comisión de investigación de La Central, sin fecha

Pero más allá de contar con esa nueva ordenanza de veladores, una de las cuestiones que se convirtió en objeto de criticas por parte de los grupos de la oposición está relacionada con la "falta de voluntad" del Gobierno popular de reactivar la comisión de investigación relativa a la concesión de la cafetería La Central, que fue aprobada en pleno pero sigue "paralizada".

Una situación que podría llegar a la vía judicial de la mano de Democracia Ourensana, después de que su portavoz, Pérez Jácome, diese un plazo al alcalde, Jesús Vázquez, y a la edil de Comercio, Flora Moure, para dar una respuesta, que se cumplió. La intención es presentar una denuncia por un presunto delito de prevaricación al no haber actuado, y eso que se realizaron sucesivos requerimiento y se aprobó crear la comisión de investigación que "no sirvió para nada al no convocarla", reprocha Jácome.

Además, advierten sobre las "irregularidades" que existen en la colocación de terrazas y ocupación externas de suelo público, como así se pone de manifiesto en sucesivos informes emitidos por la Policía Local, y que recientemente le fueron entregados a los grupos de la oposición.

Aseguran que "son contundente y demoledores", pero por parte del gobierno popular "no se actúa", denuncia el edil de OUeC, Miguel Doval.