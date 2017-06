La comarca de Monterrei pacta las bases para contratar empleo público

El salón de plenos del Concello de Verín acogió una reunión "histórica" de la Mesa Xeral de Negociación de la Mancomunidad de Verín y de los concellos de Monterrei, Laza, Oímbra, Cualedro y Vilardevós, en cuyo ámbito se pactaron unas Bases Generales de la contratación del personal, fijo y temporal, para regular las ofertas y convocatorias específicas que puedan realizar tales instituciones locales a partir de la entrada en vigor de esta norma.

Ante ello la CIG felicita a los concellos de la Comarca Monterrei y a los vecinos porque desde hoy va a existir una normativa que permitirá un riguroso control de dichas contrataciones. Entre otras cuestiones, las bases contemplan un período de duración y vigencia cuatrienal, prorrogable por períodos iguales hasta que sean negociadas y substituidas por unas nuevas; un ámbito de aplicación no solo a los concellos de Monterrei, Oímbra, Cualedro, Vilardevós, Laza y a la Mancomunidad de Verín sino a cualquier figura societaria en la que tales entidades cuenten con la mayoría de participación o representación, como podrían ser asociaciones, consorcios, y demás.

Asimismo, la eliminación de las entrevistas personales subjetivas y la evaluación de los aspirantes solo mediante el sistema de concurso oposición, con conocimiento y publicación previa de los temarios y de la puntuación de cada requisito que se exija. Y el derecho de las centrales sindicales a controlar todos los expedientes de contratación que se inicien, así como a negociar las bases específicas de cada puesto que se oferte, y a informar sobre las reclamaciones que puedan formular los ciudadanos.

La decisión de los concellos de Monterrei cobra especial valor por que es la primera vez que un grupo de ayuntamientos, constituidos en comarca, acuerdan someterse a un riguroso control sindical de las contrataciones de personal que realicen, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. A partir de hoy las Bases entran en vigor y deben ser publicadas, con carácter simultáneo y permanente, en todas las web de los concellos firmantes, de la Mancomunidad y de la CIG, y en el BOP.

La CIG invita a Castrelo do Val, O Riós, A Gudiña, A Mezquita, Vilariño de Conso y Viana do Bolo a sumarse, y aclara que Verín no participa porque ya dispone de unas bases propias, muy semejantes, publicadas en el BOP en 2004, hoy en vías de actualización y de las primeras de la provincia en entrar en vigor.