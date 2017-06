La presencia de un portavoz vecinal en las juntas municipales desata la polémica

La presencia de un miembro de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ourense Limiar en cada una de las distintas juntas de área que se celebran semanalmente en el Concello de Ourense es un derecho reconocido por un decreto del alcalde Jesús Vázquez y que viene recogido ya en el Reglamento de Participación Ciudadana de Ourense. Sin embargo, la participación de este representante vecinal uno distinto en cada área, desató ayer la polémica y el miembro de Limiar tuvo que abandonar la junta de Régimen Interno, Turismo y Termalismo que preside la edil Ana Morenza.

Según miembros de esa junta de área, tanto la edil como el PSOE y Democracia Ourensana pusieron en duda que en una junta municipal de este tipo, en la que se abordan en ocasiones cuestiones que tienen carácter confidencial como ayudas sociales y temas similares, pueda haber alguien ajeno a la corporación. El grupo socialista pidió por tanto un informe jurídico para valorar si es legal la presencia de este representante en la mencionada junta municipal semanal.

La polémica ascendió de tono y tuvo que asistir el presidente de Limiar, Manuel Mosquera: "Aunque en ningún momento hubo discusiones como dicen, mi presencia fue para recordar, por si no lo sabía la presidenta de esa comisión, que la presencia de un representante de Limiar no solo está reconocida en el Reglamento de Participación Ciudadana, sino que el propio alcalde firmó un decreto que lo permite; de hecho en las otras juntas de área asistimos con normalidad".

Finalmente tras someter el acuerdo a votación, el PP se abstuvo, PP y DO se mostraron a favor de que se solicite ese informe jurídico, pues los socialista consideran además que se veta a los representantes de la otra agrupación de asociaciones de vecinos, la agrupación del rural Miño. Ourense en Común votó a favor de que haya un representante del movimiento vecinal en cada junta de área municipal.

Según Manuel Mosquera, "la votación no tiene sentido, no se puede votar en comisión n un decreto de Alcaldía que ya fue refrendando en pleno". En todo caso considera que "no hay polémica con Agrupación Miño porque ellos son una escisión, por así decirlo, de algún modo de Limiar, y nunca solicitaron estar en esa juntas de área del Concello y por otro lado ellos ya tienen su compensación y es que tienen reuniones periódicas con el alcalde en los que les transmiten los temas que les preocupan", indica el presidente de Federación Limiar.

Cambio en el reglamento

Manuel Mosquera indica además que tienen constancia de que "en el Concello se está realizando además una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para que la asistencia a este tipo de juntas en las que se abordan obras y proyectos de interés para todos los barrios, sea abierto a todos".

Indica que "incluso desde el actual gobierno local, estarían dispuestos a aceptar representantes de aquellas asociaciones que están al margen de Limiar y Agrupación Miño pero que también tienen derecho a tener voz en el Concello".