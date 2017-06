El gobierno de Ribadavia rehúsa asistir a la entrega de los Premios de la D.O. Ribeiro

El grupo de gobierno del Concello de Ribadavia ha tomado la decisión de no asistir a la entrega de Premios de la D.O. Ribeiro, que tendrá lugar el día 20 en el Monasterio de San Clodio, por considerar que no hay nada que celebrar y sí mucho que reivindicar a las administraciones competentes por los daños que las heladas y el granizo ocasionaron a los viñedos.

Desde el grupo de gobierno de Ribadavia entienden que los premios son muy importantes para la D.O. ya que el sector del vino es el motor económico de la comarca de O Ribeiro, y aunque "procuramos asistir a todos los actos que se celebran y que somos invitados, dadas las circunstancias en las cuales los viticultores de nuestra comarca, personas encargadas de potenciar nuestro modo de vida, no fueron apoyadas por las distintas administraciones, con competencias y recursos, en señal de solidaridad no asistiremos a este acto", apunta el alcalde, Ignacio Gómez.

El regidor recuerda que el Concello de Ribadavia aprobó una moción en pleno en la que se pedían ayudas a las distintas administraciones "y no se está haciendo nada y los viticultores también creen que es una tomadura de pelo".

Destaca Gómez que una vecina de Castrelo de Miño le pidió que como alcalde "les echara una mano" y apunta que "ya ni siquiera esperan las ayudas del cien por cien por lo que perdieron, sino ayuda para reponer lo que se les viene encima para el próximo año, que tienen que dar muchos productos". Dice que no entiende la actitud de la Consellería y la Diputación, que "no están a la altura".

De todas formas, desde el grupo de gobierno de Ribadavia envían sus felicitaciones a todos los premiados en este certamen.

Pero el grupo de gobierno de Ribadavia no es el único de la comarca que no piensa asistir al evento también en señal de reivindicación.