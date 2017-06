La Festa do Pulpo estrena su cantiga propia grabada en CD

La primera actividad de la programación de la LV Festa do Pulpo de O Carballiño, que se celebra todos los años el segundo domingo de agosto, será nada menos que un acto en la Plaza Mayor de la villa este sábado, a las 12.00 horas, en el que se estrenará la cantiga "Pulpeiriña do Arenteiro", considerada como un Himno de la Festa do Pulpo.

En este peculiar evento intervendrán un cuarteto de gaitas y pandereta de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y el Orfeón do Carballiño. Será el primer acto en el que se presente en público esta cantiga compuesta por Xosé Luis Foxo y Felipe Senén, autores de la música y la letra, respectivamente.

Este acto, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, comenzará con la interpretación de una pieza musical a cargo del cuarteto de la Real Banda de Gaitas. A continuación el Orfeón do Carballiño interpretará tres canciones populares gallegas de su repertorio (Negra Sombra, A Rianxeira y el Galo comadre). Y finalmente, todos juntos interpretarán la cantiga de la Pulpeiriña do Arenteiro, que cerrará el acto.

Previamente, el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, y Xosé Luis Foxo, harán una breve presentación del evento.

Todo será al aire libre pero bajo una carpa que se instalará en la parte superior de la Plaza Mayor para tener sombra.

Por otra parte, ya está en la imprenta el CD que edita el Concello para dar a conocer esta cantiga, y como promoción de la LV Festa do Pulpo, y que contiene otras canciones interpretadas por la Real Banda de Gaitas de Ourense. Este CD incluye dos libritos con fotografías antiguas de pulpeiras y de la Festa do Pulpo, así como un artículo de Felipe Senén sobre "Músicas e cantares no Carballiño". La grabación se realizó n el auditorio municipal con la intervención del gaiteiro Marco Foxo, la pandereteira Cristina Pumar y la Coral Polifónica do Casino do Carballiño. Está previsto presentar el CD a finales de junio.