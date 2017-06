El C.R.D.O. Valdeorras aclara que rechazó una candidatura de viticultor por ser ilegal

Ante la queja de la Asociación de empresarios bodegueros de Valdeorras, que denuncia que el Consello Regulador rechazó por mayoría una candidatura de viticultor "correcta en formas y avalada por 132 viticultores", el ente regulador aclara que considera que la cuarta candidatura del censo A (de viticultores independientes) encabezada por Ricardo Dobao, "no es legal, ya que la inscripción del candidato en el registro fue efectuada únicamente con fines electoralistas".

Desde el Consello Regulador de la D.O. Valdeorras aseguran que "no cumple los requisitos necesarios para poder inscribirse ni concurrir a los comicios puesto que la finca que inscribe no tiene actividad agraria desde hace más de dos décadas".

Además, apuntan que la parcela que inscribe es cedida por un viticultor que participa en otra candidatura, siendo éste su patrón. A mayores la inscripción en el registro no va acompañada de la documentación necesaria, ni por la auditoría realizada por el órgano de control que avale que la parcela registrada reúne los requisitos para poder darla de alta en dicho registro.

Por este motivo, el pleno decidió no aceptar la candidatura y será la Junta Electoral la que se pronuncié. De hecho, estaba previsto que técnicos de la Consellería de Medio Rural realizaran ayer una inspección en la finca inscrita para comprobar el extremo de que no tiene actividad agraria.