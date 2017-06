Cancelan la presentación de la intermodal del AVE, con críticas de la oposición al alcalde

La cancelación del acto de presentación del proyecto de estación intermodal del AVE en Ourense provocó ayer duras críticas de los tres grupos de la oposición, DO, PSOE y OUeC, que achacaron al grupo de gobierno y, en concreto, al alcalde, Jesús Vázquez, lo que consideran una "chapuza monumental". También reiteraron las denuncias anteriores de que no se podía hacer el último día del plazo para presentar las alegaciones.

La hora fijada para el acto, previsto en el Auditorio Municipal, era las 11 de la mañana y la confirmación de que se suspendía llegaba media hora antes, incluso por la comunicación remitida por la Consellería de Infraestruturas, toda vez que su titular, Ethel Vázquez, tenía previsto participar en la misma, antes que por el propio Concello. El gobierno popular justificaba, a través de un comunicado, la cancelación del acto por "problemas personales de gravedad de un miembro del equipo de Norman Foster que debía estar, necesariamente, en el acto", por tratarse del "jefe del proyecto", como posteriormente aseguró a FARO el propio alcalde.

El Concello "buscará nueva fecha para celebrar está importante reunión técnica", agregó el gobierno local, a la vez que se disculpó "por las molestias causadas a las más de 100 personas que tenían confirmada su asistencia al acto", entre las que se encontraba la conselleira de Infraestructuras, el presidente de ADIF, el presidente de la Diputación, junto con los representantes que forman parte de la comisión de seguimiento de la llegada del AVE a la ciudad.

Los grupos de la oposición dicen "no dar crédito" a las explicaciones del alcalde en el "escueto" comunicado. Así, el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, calificó de "tomadura de pelo" la cancelación, para incidir en que los "problemas personales graves" del técnico encargado de la exposición, "no eran nuevos, porque el ingreso hospitalario de su suegro se había producido ya la semana pasada", por lo que entiende que "era posible corregir la situación con tiempo y haber desconvocado antes".

En esa misma línea se pronunció el portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, que considera "cuanto menos sospechoso lo sucedido", por lo que se pregunta cómo se puede dejar un hecho de esta envergadura supeditado a la presencia de una única persona. Y al igual que Jácome incidió en el hecho de que se produzca el día antes de cumplir el plazo de las alegaciones.