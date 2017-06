Seis meses de prisión por reiterados wasaps insultantes a su exmujer tras el divorcio

El juez adscrito al Penal 1 impone 6 meses de prisión y 1 año de alejamiento a J. M. R. (40), condenado por un delito de malos tratos habituales tras considerarse acreditado que envió constantes mensajes insultantes por Whatsapp a su exmujer, después del proceso de divorcio. En una sentencia que no es firme -cabe apelación a la Audiencia Provincial- el juez absuelve al hombre de un impago de pensiones, porque pese a que no abonó durante tres meses la pensión alimenticia en favor de la hija común, no ha resultado acreditado que el padre tuviese capacidad económica para hacerle frente.

En cambio, el juez sí ve pruebas de que, entre marzo y junio de 2015, de manera "reiterada", J. M. R. envió reiterados mensajes a su exmujer en los que se dirigía a ella con expresiones como "drogada", "muerta de hambre" o "alcohólica". Ella había superado una adicción. El juez considera que los mensajes "merecen un especial reproche, dada la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra quien ha abandonado, de forma más o menos reciente, el consumo de estupefacientes".