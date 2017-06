Dos años de inhabilitación a un abogado por aportar dos testigos falsos para evitar una multa

A sus 53 años, J. L. F. S. lleva 26 ejerciendo el derecho. Una sentencia, que todavía no es firme, le impone 2 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un delito de falso testimonio, además de una pena de 15 meses y 1 día de prisión (no tiene antecedentes) más una multa de 540 euros. La magistrada del Penal 2 considera acreditado que el abogado aportó dos testigos falsos a sabiendas, en un recurso contencioso contra una multa de tráfico de 200 euros y 4 puntos en el carné. Paradójicamente, evitó la sanción en esa vía judicial gracias a un defecto de forma, pero salió como investigado junto a sus acompañantes después de que el juez dedujera testimonio, al considerar que los tres pudieron mentir. Cuatro años después de que el caso fuera derivado a la vía penal -el abogado ejerció de defensa, representándose a sí mismo-, la titular del Penal 2 así lo entiende. Presentó como testigos a sus dos acompañantes en el coche "a sabiendas de que iban a faltar a la verdad sobre los hechos realmente ocurridos". Dice la juez que los dos testigos "faltaron sustancialmente a la verdad".

Ambos, J. C. F. G. y A. M. M., son condenados a 6 meses de prisión y multa de 360 euros, cada uno. La pena para el profesional es mayor. Se le impone una pena superior al presentar testigos falsos como "abogado en actuación profesional o ejercicio de su cargo". La juez aplica la misma pena de inhabilitación -2 años- que solicitaba el fiscal. La ley establece hasta 4 años.

El profesional asegura que ni él, que iba al volante, ni sus acompañantes mintieron. "Nuestro testimonio es exactamente el mismo en las tres instancias porque pasó lo que dijimos", subraya. Su versión es totalmente contraria a la del atestado de la Guardia Civil. Tráfico hizo constar que el abogado, al volante, hizo caso omiso durante 23 kilómetros a los avisos luminosos y acústicas que lo instaban a detenerse, realizando maniobras inadecuadas o circulando en zigzag, la noche del 29 de diciembre de 2011. "Es mentira. Ni pusieron la sirena ni nos dieron las luces ni nos adelantaron", mantiene el letrado. Va a recurrir en apelación a la Audiencia, aunque agotará los plazos legales porque aún no ha sido notificado en persona. "Respeto la sentencia pero es absolutamente injusta. ¿Por una multa de 4 puntos y 200 euros voy a ir a un contencioso a jugármela? Recurrí porque consideraba que la multa era una injusticia y mira en lo que ha derivado", dice a FARO.

Una sentencia firme lo apartaría del ejercicio de la profesión. "Es de lo que vivo y me fastidiaría bastante; tendría que derivar clientes a un compañero. Por el momento estoy ejerciendo con tranquilidad, porque no tengo ningún expediente abierto", añade.

Los agentes consiguieron dar el alto al vehículo del abogado llegando a Ourense. El letrado dio positivo en la prueba de alcoholemia. La denuncia aseguraba que el Mercedes del letrado circulaba por la A-52 sin respetar la señales de los guardias. "Realiza maniobras inadecuadas, circula haciendo zigzag. Se le hacen señales luminosas y sonoras para que se detenga, haciendo caso omiso", indica el boletín de la Guardia Civil. Por ese motivo fue sancionado con 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné.

El abogado recurrió primero ante Tráfico y después acudió a la vía contenciosa, asegurando que os hechos objeto de denuncia eran falsos, que en ningún momento se le indicó que detuviera el vehículo ni se le hicieron señales luminosas ni sonoras para que se parara. Según su versión, el vehículo policial siguió de forma normal detrás de su coche hasta el acceso centro de la ciudad de Ourense, donde fue interceptado por un vehículo camuflado, que los obligó a bajar tanto a él como a sus acompañantes.

Tanto en la vista del contencioso como en el juicio penal del que salen condenados, los testigos declararon que cuando el abogado se percató de que la patrulla iba una patrulla policial redujo la velocidad para que le adelantaran, pero los agentes supuestamente continuaron detrás, sin hacer uso de las señales luminosas ni tampoco de la sirena. Los acompañantes sostuvieron, en calidad de testigos, que la Guardia Civil no les ordenó detenerse a la derecha en ningún momento. En una ocasión el vehículo policial se situó en paralelo al Mercedes para volver a situarse detrás, dijeron. Los acompañantes negaron que los agentes hubieran sacado por la ventanilla una linterna para instarlos a parar a la derecha.

La juez ve "rotunda y precisa" la versión de la Guardia Civil

No obstante, la magistrada destaca que los agentes manifestaron que los hechos plasmados en la denuncia eran ciertos, "de forma rotunda, precisa y detallada". Los guardias estaban en la carretera de Sampaio a Ribadavia y observaron cómo el vehículo Mercedes del abogado accedía a la glorieta que enlaza con la A-52. Tras hacer el stop, arranca "de forma brusca." En aquella zona, entonces, se había registrado una oleada de robos, por lo que decidieron ir tras él. El abogado afirma que salió "normal".

Según los agentes, lo alcanzaron en el kilómetro 247, sentido a Ourense, "haciendo zigzag". La autoridad sostiene que desde ese momento le dieron las luces y pusieron el puente rotativo luminoso para que se detuviera. Dijeron los guardias que el conductor hizo caso omiso, circulando a una velocidad constante de 110 a 120 km/h. El letrado también lo rebate: "Al verlos venir, bajé la música, abrí la ventanilla por si escuchaba la sirena y solo vi el panel de arriba. Me arrimé a la derecha, aminoré la velocidad y ellos hicieron lo mismo, sin alcanzarme ni llegar a adelantar. Al ver que no hacían nada, seguí", asegura.

Cuando los agentes vieron que el vehículo no se detenía, lo siguieron hasta la salida de Barbantes, contrapone la versión oficial. Al ver que el Mercedes continuaba, a la altura del kilómetro 240, el vehículo oficial se colocó en paralelo. Según la Guardia Civil, el funcionario que iba de acompañante sacó la mano por la ventanilla con la linterna, haciendo gestos al conductor para que parara a la derecha. Tampoco hizo caso, motivo por el que decidieron adelantarlo. Se pararon en el arcén con la luminaria roja, pero el Mercedes pasó de largo. La patrulla se puso en comunicación con la central para solicitar refuerzos. En la rotonda del acceso centro de la A-52, ya en la ciudad de Ourense, un coche camuflado del instituto armado y dos patrullas de la Policía Local le cerraron la salida. O se detenía o terminaría chocando. "Al llegar a Ourense me atravesaron un coche, paro y me explican que todo era porque no quise pararme, cosa que no es cierta", mantiene el abogado.

Según la sentencia, al bajar el vehículo el encausado se identificó como letrado. La Policía Local le hizo el control de alcoholemia. Dio resultado positivo y le instruyeron un delito contra la seguridad vial. Tras la versión de una y otra parte la magistrada concluye: "No existe duda alguna de que los hechos enjuiciados sucedieron tal y como sostuvieron los agentes de la Guardia Civil, y por ello carece totalmente de sentido que los agentes circulasen detrás de un vehículo durante más de 23 kilómetros, de forma totalmente correcta y normal, y sin realizarles ninguna indicación ni señal para que se detuvieran, y sin embargo, dieran aviso a su central para que los compañeros realizaran una espera".

No se paró para no hacer la prueba, deduce la magistrada

La magistrada del Penal 2, Susana Conde, considera probado que el conductor del Mercedes, el abogado, "no detuvo su vehículo ante las señales luminosas y acústicas realizadas por la Guardia Civil a lo largo de más de 22 kilómetros, y muy probablemente no lo hizo para evitar ser sometido a la prueba de alcoholemia". El letrado dio 0,57 miligramos por litro en la segunda prueba efectuada.

La juez afirma que el conductor presentó como testigos en el juicio a los otros dos encausados "para defender sus alegatos y pese a conocer que los mismos eran falsos". Los acompañantes, "pese a ser debidamente advertidos de la posibilidad de incurrir en falso testimonio, no tuvieron inconveniente en respaldar la tesis" del letrado, destaca la magistrada en la sentencia.

A los tres acusados se les atenúa la pena en aplicación de la circunstancia de dilaciones indebidas, puesto que la causa -que empezó a investigarse en 2013 en Instrucción 2 de Ourense- estuvo paralizada en dos ocasiones.