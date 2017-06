El instituto Nº 1 de O Carballiño recopila la histoira de los chicos y chicas del BUP en un audiovisual

El director del Instituto de Educación Secundaria número 1 de O Carballiño, Manuel Amil Otero, es el impulsor de un archivo audiovisual que recoge 25 años de actividad académica de este centro, y en el que se pueden apreciar unas 14.000 fotografías de alumnos y cerca de 1.000 del profesorado.

A lo largo de estos últimos seis años Amil estuvo llevando a cabo un trabajo de recopilación de materiales audiovisuales del período comprendido entre 1976, año de la creación del centro, y 2001, período en el que estivo implantado el Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.). Son un total de 25 años de actividad escolar donde se recogen imágenes del alumnado, del profesorado, de las actividades extra escolares y todo lo que alguna vez fue fotografiado o gravado en vídeo en este instituto.

Este proyecto fue impulsado y coordinado por Amil, con la colaboración de varios miembros del personal no docente, y en el que invirtieron muchas horas. Explica que fue una labor "titánica" el recuperar fotos del año 1976, agruparlas por grupos, cursos, trabajar algunas con photoshop, pero que merece la pena ya que "a la gente le gusta este trabajo".

Es la historia del B.U.P. de este centro y se creó un archivo audiovisual de las cintas de VHS y otros formatos en desuso y que se pasaron al digital. Apunta que a partir de 1994 es cuando hay material, ya que "antes es difícil encontrar algo", aunque hay algunos de los años 81 y 82, de los "Mayos" en la Plaza Mayor, o un archivo recuperado del "Nodo" de cuando los Reyes inauguraron el IES pero por su deterioro solo se aprecia cuando estuvieron en la Plaza Mayor. Dice hay obras de teatro, festivales, y todo ese material esta a disposición de cualquier alumno que quiera verlo. Como anécdota destaca que la primera obra del director de la MIT de Ribadavia, Roberto Pascual, se hizo en este centro, y está toda gravada.

La otra parte muy importante de este trabajo consiste en las fotos del alumnado, los cursos y grupos. De cada curso se puede ver, primero, al personal del centro (dirección, administrativos, conserjes, cafetería...), luego el profesorado, y después los cursos todos. Apunta Amil que prácticamente hay fotos de todos los alumnos. Recuerda que antes habían hasta 40 por aula. Todas las fotos tienen nombre.

Explica que los ex alumnos interesados en acceder a este material, "o van al centro con un pendrive o mandan un correo electrónico y se le envía a su curso", pero que no se cuelga en la página web ni en otro sitio por la Ley de Protección de Datos. Por el IES Nº1 desde el año 1976 han pasado unos 7.000 alumnos aproximadamente. Y desde que Amil es director hay la costumbre de hacer en el mes de junio una comida de ex alumnos de la promoción de esos 25 años, y este año les toca a la promociones de COU de los años 79, 80, 81, 91 y 92. Será el día 17.

Por último, explica que este centro de secundaria sigue con este número por nombre ya que de momento el claustro no se ha puesto de acuerdo en elegir uno, aunque en su día se comentaron algunos como Pepa Loba o Antón Losada Diéguez.