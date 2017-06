El exalcalde de Verín Cid Harguindey, acusado de apropiación: "Es mentira"

Santiago Cid Harguindey (72 años) fue alcalde de Verín entre 1983 y 1993, en las filas de Coalición Galega en primer lugar y después con Centristas de Galicia, hasta que fue depuesto por una moción de censura. También fue concejal independiente y ejerció como diputado provincial, llegando a ser vicepresidente. No es la primera vez que el expolítico afronta causas con la justicia, tras ser condenado por prevaricación e injurias leves (sus antecedentes ya están cancelados). La Fiscalía y un exsocio lo acusan de una apropiación indebida. Para el ministerio público, que solicita una condena de un año y medio de prisión, el importe de la cantidad que presuntamente se quedó es de 1.960 euros. El denunciante eleva la cuantía notablemente, solicitando una pena mayor. Cid Harguindey no entró en detalles pero fue rotundo al negar cualquier irregularidad: "Es mentira, no hice absolutamente nada de lo que denuncia", afirma el exalcalde a FARO, que recabó su versión.

La petición de la acusación particular, en una modalidad tipificada con hasta 6 años de cárcel, obligará a resolver a la Audiencia Provincial. Ayer estaba previsto el juicio en el Penal Número 2 de Ourense, pero la vista no se celebró. La magistrada acordó remitir la causa a la Audiencia Provincial para que resuelva si es la instancia competente.

Según el escrito de acusación del ministerio público -que Cid Harguindey no comparte-, se apropió de 1.960 euros que le habían entregado en concepto de devolución por la liquidación de cobro de la valoración de unas fincas, realizada el 12 de junio de 2008. La Fiscalía recuerda que el acusado recibió dicha cantidad en calidad de administrador único de una S. L. en la que era socio junto a dos hermanos y una cuarta persona. Tenía que ingresar el dinero en las cuentas de la sociedad pero, presuntamente, se la quedó.

La acusación particular acusa al expolítico de haberse apropiado de bastante más dinero, mientras que la defensa pide la libre absolución. La Audiencia Provincial de Ourense resolverá.