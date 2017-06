Los empresarios de San Cibrao exigen plena cobertura del transporte metropolitano

La planificación del transporte metropolitano se convirtió en el asunto estelar de la XXXVIII asamblea general de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, celebrada ayer en el edificio multiusos, ante la oportunidad histórica de "cubrir la carencia y la demanda más antigua", que acumula ya dos décadas de reivindicaciones. El colectivo solicita y espera un tratamiento especial del sector público y de las empresas concesionarias en la próxima licitación del nuevo mapa de líneas y rutas interurbanas, por tratarse del primer polo económico y laboral de la provincia, y de la zona que concentra la mayor demanda potencial de usuarios.

La asociación exige "una eficaz programación de horarios, de líneas y de recorridos sin transbordos, con máxima cobertura de paradas en la totalidad del recinto empresarial". Recuerda que el Polígono constituye, junto con la ciudad de Ourense, "el gran punto neurálgico del transporte metropolitano", por eso demanda un servicio a la altura de su dimensión económica, empresarial, laboral y social.

El presidente de la Asociación de Empresarios, Elías Mera, confía en que el Polígono de San Cibrao "quede perfectamente cubierto en la nueva planificación de itinerarios. No podemos consentir que se cometan más injusticias con el mayor polo industrial de la provincia de Ourense. Y menos en un asunto tan sensible como el del transporte público".

Durante su intervención, indicó: "Solo faltaría que el recinto por el que transitan más de 8.000 trabajadores cada día quede fuera de la tan necesitada reorganización de líneas y paradas. La incongruencia sería de tal calibre como dejar un aeropuerto o una estación de ferrocarril urbana sin autobuses".

Elías Mera contempla como algo incongruente que la Comisión Europea legisle cada vez un servicio de transporte "más alineado con la ecología y con el medio ambiente", y "sin embargo el punto neurálgico de la provincia no cuenta siquiera con líneas regulares y eficaces". Resaltó que Europa "reclama movilidad verde, y al polígono las autoridades nos han condenado durante muchos años a ser el agujero negro del transporte sostenible".

De todas formas, la asamblea concede "un voto de confianza" a las administraciones y valoró los esfuerzos actuales de la Consellería de Infraestructuras y de los ayuntamientos implicados para avanzar de una vez por todas en el despliegue del transporte metropolitano en la comarca de Ourense. Espera que la contratación de las nuevas líneas, con los itinerarios ampliados, culmine en los meses de verano y que el servicio de transporte metropolitano sea una realidad en el menor plazo posible, en beneficio de los más de 8.000 trabajadores de Polígono de San Cibrao.

En lo referente al fomento de empleo y apoyo a la inserción laboral, la gran base de datos de la asociación para impulsar la búsqueda activa de empleo recibió 407 altas de usuarios, con lo que ya mueve 2.900 currículos para el cruce entre ofertas y demandas de trabajadores. A lo largo de 2016, este servicio derivó en 675 currículos gestionados, en 45 inserciones laborales conseguidas y en 64 ofertas de empleo tratadas.

También analizaron el "plan de aproximación" a entidades y organizaciones, como la Universidad de Vigo, con el objetivo de forjar alianzas y acuerdos que beneficien a todas las empresas asociadas y a la sociedad ourensana en general.