El conselleiro de Sanidad anuncia que el nuevo hospital del CHUO abrirá en septiembre

La Consellería de Sanidad recepcionó hace dos días las obras de construcción del nuevo edificio de hospitalización del Complejo Hospitalario de Ourense y el nuevo hospital, podrá estar abierto al público el próximo mes de septiembre. Así lo aseguró el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, en el pleno celebrado en la tarde de ayer en el Parlamento de Galicia, durante una respuesta a la pregunta cursada por la diputada del PSOE por Ourense Noela Blanco por la demora en la apertura.

Jesús Vázquez Almuiña aclaró durante su comparecencia pública, que la recepción de las obras por parte del Servicio Galego de Saúde, es el acto administrativo que hace oficial el remate de las mismas, lo que le permite ahora ajustar los traslados a lo largo de los próximos meses.

Por su parte Noela Blanco mostró la sorpresa de su grupo, por la noticia de "la entrega de la obra y la apertura del hospital, de la que no tiene conocimiento siquiera la junta de personal de este complejo, a los que no llamaron para consultar ni para aportar ideas en todo el proceso". Representantes de los trabajadores del CHUO estuvieron en esta sesión plenaria para seguir en directo la respuesta del conselleiro, tras "continuos retrasos para la apertura de un nuevo hospital, que se habían anunciado desde finales de 2016, señala el grupo socialista y no se cumplían.

El conselleiro de Sanidad reconoció que aspectos como la caída del PXOM de Ourense, problemas de suministro eléctrico,deficiencias en la obra y problemas con los nuevos acceso retrasaron hasta ahora la recepción de las obras.

El conselleiro subrayó que la Xunta de Galicia da así cumplimiento a la estrategia de mejora 2020 anunciada por el presidente Feijóo en la búsqueda de mejorar áreas sanitarias clave, a nivel asistencial, como la hospitalización del CHUO. Esta mejora seguirá a de las consultas y gabinetes de exploración y la remodelación de la actual edificio de hospitalización, totalmente obsoleto.

El conselleiro explicó que la colaboración de Diputación y Concello les permitió poder abordar en tiempo "récord" el problema de los accesos al nuevo hospital.

Las obras de ampliación, supusieron una inversión de mas de 41 millones de euros y ocupan una superficie de 52.000 metros cuadrados, de los que más de 24.000 corresponden a la áreas de hospitalización. Con la apertura del nuevo edificio, la hospitalización general del CHUO se unificará en un único núcleo, evitando la separación del área de hospitalización ubicada, hasta ahora, en el e edificio Santa María Nai explicó el Sergas.

Cuando se abra el nuevo hospital, las unidades de hospitalización del CHUO estarán unidas en un único núcleo (formado por los edificios Cristal, Materno-Infantil, Quirúrgico y el nuevo de hospitalización), todos ellos bien comunicados entre sí.

Edificio de diez plantas

El nuevo edificio, con diez plantas mas cubierta, dispone de siete plantas dedicadas exclusivamente a hospitalización, con e quince unidades: Nueve polivalentes médico-quirúrgicas, además de las de psiquiatría, paliativos, oncología y hospitalización innovadora. El nuevo parking y el edificio de servicios generales son otras de las dotaciones prevista en esta nueva infraestructura que tiene al fin una fecha de apertura.