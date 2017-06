Las niñas "barren" la mayoría de premios del concurso contra el consumo de alcohol

El salón de plenos del Concello de Ourense acogió ayer la entrega de los premios de la cuarta edición del concurso "Desmonta o alcohol, apúntate unha idea" con el que la Concejalía de Sanidad invita a la juventud ourensana a reflexionar sobre la problemática del abuso del consumo de alcohol a través de un concurso de ideas. Una entrega de galardones en las que ganaron por mayoría las alumnas de Ourense que se llevaron 12 de los 17 premios a concurso.

En el apartado de esloganes contra el alcohol la Mención Honorífica fue para Ariadna Rodríguez Ruiz (Padre Feijóo Zorelle) por "Dona botella é mala parella"

Hubo además dos accésits par a Antón Pousada Domínguez (Colegio A Purísima) por su eslogan "O alcohol cambia os pedais" y para Saúl Barreiras Fidalgo (del colegio San José) por "Sin presión, sin adicción"

El premio al eslongan fue para Celia Varela Losada (colegio Divina Pastora) por su lema "¿Y tú, por qué bebes?"

En el apartado de imagen la Mención Honorífica fue para Diego Lovelle Castro (colegio Salesianos). Hubo dos accésist para Paula Nóvoa González (A Purísima) y Paula Fernández Labrador (San José)

Finalmente le premio en el apartado de imagen se lo llevó Lauro Kavan Lacerda Locatelli (colegio Padre Feijoo Zorelle)

En este apartado de Microrelato, Mención Honorífica para Gema Da Rocha (Padre Feijóo), dos accésits para Diego Lovelle Castro (Salesianos) y Yaiza Franco Veiras (Divino Maestro y premio Premio Microrrelato para Saray González Álvarez (CPI Mende)

En el apartado de clip metraje Mención Honorífica para Ledicia Blanco y Leandro Fernández (Padre Feijóo Zorelle). Dos accésit se fueron para Soraya Antelo Gomes (Padre Feijóo ) por "Pataquín e Patacón no Botellón" y Yanelfy Lavandier (Padre Feijóo Zorelle) por "Bebe as horas... sen alcohol". El pr premio Clipmetraxe Xurado fue para Gema Da Rocha y Carlos Cuesta (Padre Feijóo Zorelle) "As nosas ideas. El Premio Clipmetraxe Popular fue para Mafal Diallo (Cardenal Cisneros) por "Esquece o alcohol e conxela os momentos".