Ourense tendrá el primer "ecobarrio" con viviendas, luz pública o calefacción alimentadas por energía geotérmica

Ourense tendrá el primer "ecobarrio" gallego, un concepto de núcleo urbano sostenible, basado en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes a través de sistemas sostenibles y de ahorro energético de viviendas y edificios públicos, a través del aprovechamiento de la energía geotérmica, la que genera el calor del interior de la tierra. El concepto de "ecobarrio" salpica ya la geografía europea, pero es precisamente el tipo de energía que se quiere utilizar, el calor de la tierra, lo que hace de este futuro "ecobarrio" de Ourense, algo único en su género en España y el segundo de Europa.



Este proyecto se implantará en el barrio de A Ponte, y pretende beneficiar a unos 20.000 vecinos, especialmente los de calles radiales más desfavorecidas y a 35 edificios públicos de la zona, entre ellos su estación de tren, la de autobuses, colegios del entorno o la remodelada plaza de abastos, que se convertirán en ejemplos de autonomía y ahorro energético mediante el uso de energías renovables.



Según confirmaba ayer la Xunta hay otros "ecobarrios" en España pero "no tenemos constancia de otro como el que se proyecta para Ourense , alimentado por el gran potencial de energía geotérmica que tiene el municipio; solo conocemos otro similar en Francia", ratificaba el gabinete de comunicación del Ejecutivo gallego .



A la busca de financiación



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo presentó ayer en Bruselas esta iniciativa al comisario de Energía y Clima de la Unión Europea, Miguel Ángel Arias Cañete, con el fin de iniciar los trámites para conseguir financiación de la UE para este primer "ecobarrio" gallego. Se acordó además crear un grupo de trabajo con representante del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y del ICO (Instituto de Crédito Oficial) . "En estos momentos estamos elaborando el anteproyecto de este "ecobarrio" indicó Alberto Núñez y esperan poder presentarlo en junio.



El objetivo es empezar por Ourense aprovechando su gran potencial de agua termal y de energía geotérmica, casi inexplotados, y luego ir implantando este modelo de sustentabilidad y eficiencia energética en los concellos gallegos, en el horizonte de 2020.



El concepto de "ecobarrio" consiste en la elección de un determinado espacio urbano, en este caso el barrio de A Ponte, uno de los más populosos de Ourense, separado del centro de la ciudad por el Miño y en el que se asentará la futura estación intermodal del AVE, para implantar en él un modelo que permita un sistema de autonomía energética, mediante el aprovechamiento de energías renovables.



Esa energía se utilizará en primer término para alimentar centros de salud, colegios, iluminación pública e incluso para un transporte colectivo no contaminante. El objetivo es que todos los vecinos de ese "ecobarrio", disminuyan la huella ecológica y mejoren su calidad de vida.



El anuncio de este anteproyecto se produce apenas seis días después de la visita a Ourense del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal para firmar con el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, un documento que permitirá la colaboración entre las dos instituciones para la difusión y promoción de la energía geotérmica.



Agua termal para calefacción



Ese acuerdo entre Ministerio y Concello, prevé aprovechar como fuente de energía renovable no solo la energía geotérmica, sino estudiar el aprovechamiento de las aguas termales que manan del subsuelo de Ourense, para generar calefacción, aire acondicionado e incluso producción eléctrica.



La intención es crear una "District Heating" en el barrio de A Ponte, según ya adelantó el titular de la cartera de Industria. Este nuevo tecnicismo define en realidad lo que sería una Red de Calefacción Centralizada, es decir un sistema que suministra agua caliente sanitaria, calefacción e incluso aire acondicionado y sistemas de refrigeración a las viviendas y edificios públicos que participen de ese futuro modelo sostenible, a través de una red de tuberías que le llegan desde un depósito central.



Además el Concello de Ourense ya anunció que quiere implementar un Plan de Acción Local Energético, con medidas y compromisos en materia de sostenibilidad energética y para colaborar de este modo en la mitigación del cambio climático



Por su parte el alcalde de Ourense Jesús agradecía ayer "el esfuerzo de la Xunta de Galicia por una apuesta sin precedentes para nuestra ciudad, que atraerá inversiones millonarias, que supondrán un antes y un después en la historia de Ourense" así como la posibilidad de que la ciudad este "a la vanguardia" y sirva va "de ejemplo" de crecimiento sostenible .