El asesino del hospital de Ourense seguirá preso hasta el juicio

Aniceto Rodríguez Caneiro (77) seguirá entre rejas hasta el juicio por asesinar a su mujer, Isabel Fuentes (66), en el hospital de Ourense, el 8 de mayo de 2015, tras un ataque previo con un martillo en el domicilio conyugal de Verín (la noche del 1 al 2 de abril). La Audiencia Provincial de Ourense ha decidido prorrogar la prisión preventiva. Hoy ha notificado a las partes una resolución adoptada tras la vista oral de apenas unos minutos que tuvo lugar este martes.

Según las fuentes consultadas, el tribunal amplía la medida cautelar ante la elevada petición de condena a la que se enfrenta el presunto asesino (de 39 a 49 años de cárcel), la inminencia del juicio (que será antes del verano) así como por la posibilidad, aunque sea menor que en otros casos, de una fuga. Pese al ictus que sufrió al autolesionarse tras el crimen, la Audiencia no descarta del todo que pudiera sustraerse a la acción de la justicia si es puesto en libertad.

La familia cree que Aniceto finge estar peor de lo que está. En su escrito de calificación esta parte sostiene que Aniceto Rodríguez "simula" las supuestas consecuencias del ictus. "Dichas lesiones no afectan a su capacidad de comprensión, pese a pretender el procesado simular afectaciones y daños que no padece". Es una línea similar a la del fiscal, quien entiende que las secuelas "no afectan a su capacidad de comprensión", pese a pretender el procesado "presentarse más dañado de lo que realmente está en la actualidad".

En mayo se cumplirán dos años del crimen machista y de la situación del marido como preso preventivo, aunque el primer mes estuvo hospitalizado por un ictus. La ley obliga a celebrar una vista para decidir sobre la prórroga de prisión cuando se cumple el periodo máximo de 2 años. Es posible ampliar al reclusión preventiva hasta los 4 años, e incluso hasta la mitad de la condena impuesta, siempre que exista una sentencia inicial.

Las peticiones de las partes

La Fiscalía solicita una condena de 39 años de cárcel por un delito de asesinato intentado (14 años) y otro de asesinato consumado (25), ambos con la agravante de parentesco. La familia eleva la solicitud a un total de 49 años. Suma la agravante de ensañamiento. Según la acusación particular, Aniceto Rodríguez Caneiro "aumentó inhumanamente y de forma deliberada" el dolor y sufrimiento de su mujer. El abogado plantea 3 y 4 años de prisión, respectivamente, por el primer ataque en el domicilio conyugal -lo califica como lesiones, y no intento de asesinato, en contra de Fiscalía y acusación particular-, y por el crimen consumado del CHUO. Según el escrito de defensa, Rodríguez "no es consciente de haber atacado" a su mujer el 2 de abril en la casa de Pazos, en Verín, ni tampoco "de haberle dado muerte" en la habitación del hospital. Sobre este segundo delito defenderá en el juicio la atenuante de trastorno mental transitorio.