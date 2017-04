La Xunta inicia el Plan Rector de los tres parques naturales de Ourense

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio inicia los trabajos para la redacción del Plan Rector de Usos y Gestión de los tres parques naturales de la provincia de Ourense (Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro y Serra de Enciña da Lastra). El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el contrato para el servicio de asesoramiento y apoyo en la redacción del plan de estos parques, del Complexo Dunar de Corrubedo y As Lagoas de Carregal e Vixán y el parque natural de Monte Aloia, por un importe global de 240.000 euros.

Tal como consta en el pliego de contratación, tendrá una duración máxima de 12 meses, desde su adjudicación, y el plazo para la presentación de ofertas a este contrato –financiado al 80% con fondos Feder– es de 15 días a contabilizar desde la jornada de hoy.

Los planes rectores de uso y gestión desarrollan las prescripciones emanadas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de cada parque y delimitarán las previsiones de actuación de la administración en su ámbito de aplicación, y en particular la investigación, el uso público y la conservación, protección y mejora de los valores naturales.

El Parque de Baixa Limia-Serra do Xurés es el más grande de Galicia. La piedra granítica y la paleta de verdes de las 30.000 hectáreas que abarca este parque natural, destacan en un paisaje que conjuga sierras agrestes y suaves, con una altitud media por encima de los 1.000 metros. Fue reconocido en febrero de 1993. Junto con el vecino Parque Nacional Peneda-Gerês, conforma el núcleo de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

El Parque Natural do Invernadeiro es la reserva natural que se encuentra al abrigo del Macizo Central ourensano, en la parte sur. Está conformada por los valles de los ríos Ribeira Grande y Ribeira Pequena, afluentes del Camba. Pertenecen a la cuenca del Sil. Se encuentra encuadrada por las sierras de Queixa y Fial das Corzas, con picos de más de 1.600 metros.

Sus 5.722 hectáreas de extensión pertenecen a la comarca de Viana y lindan con las de Terra de Trives y Verín, en el centro oriental de la provincia. Fue declarado parque natural en junio de 1997, siendo el cuarto de la comunidad. Está situado a dos horas de viaje en coche del Parque de Enciña da Lastra y del Parque del Xurés, los otros dos parques naturales de Ourense.

El Parque da Serra da Encina da Lastra destaca por tener un paisaje mediterráneo, único en Galicia. La leyenda cuenta que una encina, de grandes dimensiones, servía de guía a los viajeros que pasaban por allí en otros tiempos. Todavía hoy, cerca del cementerio de Covas, se puede observar una encina reconocida como árbol singular.

Con sus 3.151,67 hectáreas de superficie, Enciña da Lastra es el más reciente de los seis parques naturales de Galicia. Fue declarado como tal en mayo de 2002. Es el cuarto en dimensión, tras el de O Invernadeiro (5.722 hectáreas) y superado unas cien veces por la extensión del Parque do Xurés (30.000 hectáreas).

El futuro PRUX determinará los programas que hagan compatible la protección de los espacios protegidos con el uso público. Se desarrollarán en colaboración con otros departamentos administrativos de la Xunta.

La Administración gallega también indicará las medidas necesarias para el mantenimiento del paisaje y de conservación de hábitats y especies y los usos públicos y actividades culturales, así como aquellas actividades científicas y monitorizadas para elaborar estudios específicos.