"Imaginas un sitio con normas estrictas y no, se adaptan a ti"

La idea que María Rodríguez tenía de una UCI era la de "un sitio con normas estrictas". En los 15 días que su hermano lleva ingresado en la de Povisa ha descubierto que "es todo lo contrario, se adaptan a ti".



Para su familia que, a excepción de ella, reside en Ourense, la flexibilidad en los horarios de visita está siendo fundamental. También agradece que sea el mismo médico el que siempre les informe. "Es un tú a tú, coges confianza, no te da vergüenza preguntarle lo que no sabes, te lo cuenta y te hace sentir bien", explica. Y es que la relación con el personal trasciende la asistencia al paciente. "En estos momentos, que lo estás pasando tan mal, te dan apoyo psicológico, son muy comprensivos, muy humanos", asegura y añade: "No voy a poder agradecer lo suficiente el trato que nos están dando".