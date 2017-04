Una furgoneta de reparto queda encajada en el remolque de un tráiler en una colisión en la A-52

El conductor de una furgoneta de reparto de Correos resultó herido leve al empotrarse con su vehículo en el remolque de un tráiler. Ocurrió ayer a las 6.40 horas de la mañana en la autovía A-52 en el Alto das Estivadas, cerca del enlace de Cualedro. El vehículo circulaba en sentido Porriño y colisionó por alcance con el camión articulado Iveco que había iniciado su viaje en la empresa Cabreiroá. Probablemente por una distracción al adelantar al camión que permanecía todavía en el carril de incorporación, el conductor colisionó con el remolque por su lado derecho. Por suerte, el asiento del acompañante no estaba ocupado ya que, de haber sido así, habría recibido todo el impacto.



A pesar de que no presentaba heridas de consideración, el conductor fue trasladado al hospital de Verín. El camionero resultó ileso. Al lugar del accidente se desplazaron dos equipos del destacamento de Tráfico de Verín. El siniestro no afectó a la circulación en la plataforma principal de la autovía pero el carril de incorporación estuvo cortado durante la maniobra de desenganche de los dos vehículos.



Por otro lado, un conductor que circulaba por la OU-0508 en Nogueira de Ramuín se salió de la vía por la derecha a las 9.30 horas, en el entorno del embalse de Cachamuíña, y chocó contra una tajea, provocando un vuelco de campana. El conductor resultó ileso pero triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida. Por este motivo, se han instruido diligencias judiciales contra el conductor.