Expediente por no remitir los documentos al juzgado

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rechaza la demanda realizada por una empresa, evita que el Concello deba hacer frente a más de 3,4 millones de euros en concepto de reclamación patrimonial por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003. Con esta nueva resolución judicial, son ya algo más de 30 millones de euros los que se habían reclamado en su momento y que ha rechazado el alto tribunal gallego.



En este caso, la reclamación patrimonial presentada afecta al área de reparto AR-17 en la calle Diego Sarmiento, en la zona de A Cuña. La empresa reclamaba que se le abonasen más de 3,4 millones de euros, de los que 755.000 euros eran en concepto de gastos sufridos por el desarrollo urbanístico del área de reparto y los 2,6 millones restantes por "costes financieros no recuperables".



En la reclamación también se incluía la pérdida de la facultad de participar en la urbanización y de la edificabilidad de los terrenos propiedad de la empresa, cuya presentación fue desestimada por la sentencia que no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.



El alto tribunal gallego esgrime en la sentencia que "la mera aprobación del planeamiento no es suficiente para patrimonializar las expectativas urbanísticas nacidas del mismo" y que para que fuera así "sería estrictamente necesario que la empresa hubiera llevado a cabo el desarrollo completo en los plazos establecidos", un hecho que, como señala, "no se produjo".



Sentencia "muy favorable"



De la nueva resolución judicial dio cuenta el alcalde, Jesús Vázquez, durante su comparecencia para dar a conocer los asuntos tratados en la junta de gobierno local que se celebró en la mañana de ayer. El regidor manifestó que se trata de "una sentencia, en definitiva, muy favorable para este Concello".



De ahí que Jesús Vázquez, como había explicado en ocasiones anteriores, destaque la relevancia que tienen estas sentencias, sobre todo después de lo que se había alertado por parte del anterior gobierno socialista sobre las consecuencias que podría tener para las arcas municipales.



En este sentido, cabe recordar que fueron más de treinta las reclamaciones patrimoniales que se habían presentado -tanto por promotores, empresas constructoras y particulares- como consecuencia de la anulación del planeamiento urbanístico aprobado en 2003, y cuyo montante económico superaba los 110 millones de euros.



Los fundamentos del alto tribunal gallego para rechazar las reclamaciones patrimoniales se centran en los trámites que contemplan el proyecto de compensación o el de urbanización, que no se habían formalizado, como sucede en la última sentencia. Es por lo que se desestima la reclamación, toda vez que dispusieron de un período de tiempo, que oscila entre los 5 o 6 años, antes de que se anulase definitivamente el planeamiento de 2003, para poder llevar a cabo todo el procedimiento completo.



Lo que en su día les unió, permitiendo un pacto para sacarlo adelante, como el plan de inversiones, hoy es objeto de enfrentamiento entre el gobierno popular y el grupo socialista. Así se puso de manifiesto ayer, cuando el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, calificó de "apropiación indebida" del plan después del acuerdo alcanzado por el alcalde, Jesús Vázquez, con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, de cofinanciar la institución provincial con 100.000 euros un Plan "con un importe 103 veces mayor, de 10,3 millones de euros".



Sostiene Barquero que "es inaceptable la apropiación indebida que el PP hace del Plan de Inversiones Municipal", debido a que surge de una propuesta del PSOE. Y que asegura que hicieron después de votar en contra, a finales del verano de 2016 la modificación de crédito que pretendía sacar adelante el PP para atender solamente a cinco proyectos de obras aisladas y "sin consensuar".



Además, el portavoz socialista califica de "colmo de los colmos" el hecho de que la Diputación haya tenido que "salir, una vez más, al rescate del gobierno municipal para salvar las actuaciones que están en el Plan de Inversiones".



Una situación que para Vázquez Barquero se debe a que "el gobierno de Jesús Vázquez estuvo cinco meses sin hacer los deberes, y ahora no puede cumplir".