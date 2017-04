El pacto Diputación-Concello permite desbloquear 25 obras para la ciudad por 10,2 millones de euros

Un total de 25 proyectos, algunos muy esperados por los vecinos, como la reforma integral de la Alameda do Cruceiro o los elevadores urbanos en el barrio de Ervedelo y Cruz Alta, en zonas ambas de acentuada pendiente, proyectos todos ellos con un montante global de 10, 2 millones de euros, podrán ejecutarse entre este año 2017 y 2018 gracias a la segunda fase del acuerdo de cooperación alcanzado ayer entre Diputación Provincial y Concello de Ourense.



Todas estas obras, incluidas en el Plan de Inversiones 2016-2017 del Concello, tendrían que estar ya con los proyectos aprobados y rematadas a finales de este mismo año. La cooperación de la Diputación, una entidad de rango superior y que hace un aportación en su caso de 100.000 euros a este plan de inversiones, otorga ese amparo legal que permite ampliar el plazo de aprobación y ejecución de proyectos hasta el año 2018.



El presidente de la Diputación Manuel Baltar y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, acompañados por los técnicos que forman parte de este Comité de Cooperación Permanente Diputación-Concello de Ourense, anunciaron los pormenores de este nuevo acuerdo que según Baltar, es único en su género en el resto de España.



De hecho como fruto de esta colaboración ya se pudieron hacer importantes obras de colaboración del plan de inversiones de 2014 que habían quedado paralizadas ya desde el anterior gobierno bipartito.



Manuel Baltar ya adelantó que "elevaremos al próximo pleno del mes de abril de la corporación provincial este plan de cooperación con el Ayuntamiento de Ourense, con la modificación presupuestaria correspondiente para que se pueda ejecutar" .



Un apoyo "crucial"



Por su parte Jesús Vázquez destacó el papel crucial que ha supuesto esta cooperación de la Diputación ahora y en pasados ejercicios, "pues ya permitió que pudiéramos ejecutar obras como la de calle Concello o la Pasarela Barbaña entre otras", recordó.



Este acuerdo anunciado ayer tras la reunión de la mesa permanente de cooperación permitirá desbloquear 25 proyectos del Plan de Inversiones de la ciudad, con un importe total de 10.272.950 euros.



Muchos de los proyectos fueron solicitados por asociaciones vecinales de la ciudad. La cofinanciación entre ambas administraciones permite que este plazo se amplíe al próximo año, algo que tanto el presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, como el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, subrayaron como un elemento "clave".



El presidente del gobierno provincial destacó que la aportación económica de la Diputación a este proyecto de cooperación con el Concello de Ourense bastaría si fuese de un solo euro, "pero es de 100.000 euros, una cifra pequeña en comparación con el montante global del plan de obras del Concello de Ourense, pero muy necesaria porque sin ese cofinanciación no se podría ejecutar ninguna de las actuaciones previstas en el plan, que son muy importantes".



En 2015, nada más llegar el nuevo equipo del PP al gobierno del Concello, presidido por Jesús Vázquez, recibió en herencia un plan de inversiones de 2014, bloqueado, en parte por las diferencias internas del anterior gobierno socialista. Al articularse este mecanismo con la Diputación se pudieron llevar a cabo ya entonces infraestructuras viarias y obras de accesibilidad y abastecimiento por un importe de más de 1,3 millones de euros, señaló el regidor



Obras pedidas por los vecinos



Con el fin de incrementar estrategias de desarrollo para la ciudad, y una vez examinadas las diferentes posibilidades de actuación, el Concello le trasladó entonces al presidente la Diputación una solicitud formal para insertar en un Plan Provincial de Cooperación una serie de obras de ejecución urgente, inaplazable e inmediata que se estiman de particular interés para el vecindario de Ourense.



Estas obras del Plan de Inversiones 2016-2017 incluyen las peticiones que, en la mayoría de los casos, habían sido propuestas al Gobierno local en la reunión con los representantes de Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar, y de Agrupación "Miño".



Incluyen proyectos de alto calado económico como la rehabilitación integral de la Alameda do Cruceiro para que deje de ser foco d e marginalidad, con una inversión de más de 700.000 euros, o el elevador de Cruz Alta con una inversión de más de 900.000 euros y el de Ervedelo así como variadas obras de mejora vial saneamiento y zonas verdes.