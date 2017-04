Dieciséis locales participan en la VI Barathón de Trives en Viernes Santo

Con motivo de Semana Santa, el día 14 se celebra la 6ª edición do Barathón de Trives.Un evento lúdico-deportivo que reivindica el valor social y cultural de los bares de esta localidad.



Desde la organización explican que la idea surgió de la mezcla del valor social de los pubs irlandeses junto con el Barathón de Montevideo (Uruguai). Por un lado, Irlanda, un país con un clima similar que no facilita la vida social en la calle, siendo los bares centros sociales de encuentro, donde se fomentan vínculos entre la gente,. Por otro lado, Uruguai, donde "La Barathón" es un evento oriundo de Montevideo cuyo objetivo es realizar una maratón por los bares históricos de la capital, buscando que se reconozca y valore el contenido histórico y cultural de los viejos bares de antaño que aún sobreviven.



Así surgió el primer Barathón de Trives, y año tras año sigue aumentando en participación. A las 17.00 horas se repartirán de forma gratuita los pasaportes para poder participar, habiendo 5 horas para intentar completar una consumición en cada uno de los locales participantes, un total de 16 en esta edición. Habrán pinchos gratuitos. A las 22:15 en la Praza do Reloxo será el sorteo y se repartirán regalos donados por los locales participantes que pueden ser cenas en restaurantes de Trives, bicas, raciones, botellas de hierbas o Licor Café.



El día anterior será la Festa da Xuventude de Trives y al día siguiente la Ruta das Covas de Seadur.