El Concello valorará personarse en el juicio contra la Policía Local

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico de O Carballiño, Adolfo Nogueira, quiere trasmitir tranquilidad a la ciudadanía ante la investigación judicial abierta contra la policía local por posibles irregularidades en la tramitación de multas de tráfico en anteriores legislaturas. Un hecho en el que supuestamente estarían implicados 13 de los 17 agentes de la plantilla. Una situación ante la que señala se reunirá la próxima semana la Junta de Portavoces, probablemente el día 10, para consensuar laa postura del Concello, y acusa al PP de querer sacar rendimiento político de este asunto, de iniciar una campaña de "distorsión" cuando realmente "ésto es anterior a cuando llegamos nosotros a la alcaldía" y "él es el mayor responsable de esta situación".



Nogueira aclara ante todo que se trataba de un asunto comprendido entre los años 2009 y 2014, recordando que incluso la Policía Judicial se personó en el concello para solicitar información el 23 de junio de 2015, dos semanas después de la toma de posesión del actual grupo de gobierno socialista, por lo que éste se ha limitado a "dar facilidades" a la justicia aportando toda la documentación que pida, y "respetaremos la decisión que tome".



El edil apunta que el gobierno municipal está además respetando el acuerdo adoptado con los demás grupos políticos de tratar en Junta de Portavoces los temas más sensibles referidos a la seguridad y a la Policía Local, como es este caso. Acuerdo que dice el portavoz del PP, Argimiro Marnotes, ha roto al intentar desviar la atención de fondo del asunto. Asimismo, señala es una deslealtad acusar al grupo de gobierno de "desidia", cuando "este gobierno actúa con responsabilidad y no saca a la luz determinadas informaciones que figuran en las diligencias y que pudieran dejar en muy mal lugar al PP" y al anterior gobierno de Marnotes, por lo que le pide más responsabilidad y ética en sus declaraciones.



Asimismo, asegura que aunque es un tema grave lo que está aconteciendo con este cuerpo de seguridad municipal, ello no afectará el desarrollo normal del servicio de la Policía, algo que ya trató tanto con el jefe de la policía como con la representación sindical.



Asegura que el Concello tomará medidas en este problema según el juzgado vaya absolviendo y tomando determinaciones, y que la presunción de inocencia prevalece mientras no se demuestre lo contrario porque "no condenamos a nadie previamente". Sobre si el Concello se personará como parte interesada señala que "ya estamos pensando en esa posibilidad" pero respetando el acuerdo tomado en Junta de Portavoces se convocará dicha junta para consensuarlo.



Por otro lado, destaca que "curiosamente" ahora está apareciendo documentación que en su época no aparecía, y se está remitiendo al juzgado. Asegura Nogueira que "no vamos a utilizar ninguna causa judicial políticamente", que "heredamos una policía enfrentada" y que Marnotes en sus cuatro años de gobierno "alimentó ese enfrentamiento". Dice que ésto es un "juego sucio", y que el Concello es parte afectada porque se trata de trabajadores de esta administración municipal.