Baltar: "La RAG no es academia, no es gallega, ni es real"

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, criticó duramente a la Real Academia Galega (RAG), con motivo de la entrega del Premio Eduardo Blanco Amor, por permanecer al margen de "ese Ourense creativo, ese Ourense cultural, ese Ourense de la literatura, que parece ser que es despreciado por la RAG".

"Con esto no es galega, ni es academia ni es real, mientras no cuente con Ourense", agregó Baltar. Y pese a que se declara contrario a establecer cuotas, advierte que "alguna representación debería tener, una provincia como esta que tiene tanto talento, tanto ha aportado y tanto aportará al futuro de la literatura gallega. Evidentemente, no se entiende Galicia sin Ourense".

En la actualidad, la Real Academia Galega, que acaba de estrenar como presidente a Víctor Fernández Freixanes, no cuenta con representantes de Ourense, después del fallecimiento de Xosé Fernández Ferreiro en diciembre de 2015 y de la dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín como presidente, debido a filtraciones y discrepancias internas. El expresidente, Xesús Alonso Montero, tiene sus raíces familiares en Ventosela (Ribadavia), pero nació en noviembre de 1928 en Vigo.

La Real Academia Galega no ha aceptado la renuncia de Xosé Luís Méndez Ferrín, por lo que mantiene su silla sin ocupar, con la esperanza de que pueda regresar algún día. Pero el propio Ferrín declaró a Faro en la Insua dos Poetas, al respecto: "Cuando uno se divorcia, queda divorciado; no hay divorcio a medias".