La Audiencia decidirá en una vista si el presunto asesino del hospital sigue entre rejas hasta el juicio

El 18 de abril, el presunto asesino de Isabel Fuentes -su marido Aniceto Rodríguez Caneiro, 77 años-, comparecerá ante la Audiencia Provincial de Ourense para que la justicia decida si continúa entre rejas o en libertad, hasta que se celebre el juicio por el asesinato de su mujer en el hospital y por la tentativa previa en el domicilio conyugal de Pazos (Verín). En mayo se cumplirán dos años del crimen y de la situación del marido como un preso preventivo, aunque el primer mes estuvo hospitalizado por el ictus que sufrió tras autolesionarse después del asesinato.



La ley establece un plazo de 2 años de tiempo máximo entre rejas, antes de prórrogas. La Fiscalía y la acusación particular solicitarán a la Audiencia que mantenga preso a Rodríguez Caneiro. Las acusaciones se basarán en la gravedad de los hechos, la elevada pena a la que se enfrenta el acusado -de 39 a 49 años-, la amenaza siempre posible de una fuga, así como en la proximidad de la vista. La Audiencia, encargada también de juzgarlo, aún no ha señalado fecha, pero no se prevé una espera de más de unas semanas o pocos meses. Las acusaciones registraron sus escritos de calificación y propuesta de prueba, y la defensa está en plazo para presentar sus argumentos.



Presuntamente, Aniceto Rodríguez Caneiro remató a su mujer Isabel Fuentes, de 66 años, el 8 de mayo de 2015, acuchillándola mientras dormía tras un ataque previo en casa con un martillo, el 2 de abril, que la dejó en coma.



La víctima se encontraba más cerca de volver a hablar después de un mes de recuperación en el CHUO. La familia sostiene que el crimen pudo evitarse y mantiene en el Supremo su acción contra la primera juez, que no vio indicios para poner el foco contra el marido pese a que la Guardia Civil lo advirtió en un atestado escrito.



La Fiscalía pide 39 años de prisión por un delito de asesinato intentado (14 años) y otro de asesinato consumado (25), ambos con la agravante de parentesco. La familia, representada por la abogada Beatriz Seijo, eleva la solicitud de condena a un total de 49 años de prisión. Suma la agravante de ensañamiento. Según la familia, Aniceto Rodríguez "aumentó inhumanamente y de forma deliberada" el dolor y sufrimiento de su mujer.



La familia siempre ha sostenido que Aniceto Rodríguez "simula" las supuestas consecuencias del ictus que sufrió al autolesionarse tras el crimen, hiriéndose en el abdomen, el brazo izquierdo y el cuello. "Dichas lesiones no afectan a su capacidad de comprensión, pese a pretender el procesado simular afectaciones y daños que no padece", concluye en su escrito la acusación particular, en la misma línea que el fiscal, quien entiende que las secuelas "no afectan a su capacidad de comprensión", pese a pretender el procesado "presentarse más dañado de lo que realmente está en la actualidad", según añade el fiscal en su informe provisional.



Los hechos



El matrimonio regresó a su domicilio de Pazos (Verín), a las 21 horas del 1 de abril, tras haber pasado la tarde en la casa de unos primos. "En una hora no concretada, esa misma noche o a primeras horas del día siguiente", el acusado, "que se hallaba en pleno uso de facultades intelectuales y volitivas", aprovechó que Isabel estaba dormida en el sofá, en "situación de indefensión", para golpearla "reiteradamente" con el martillo en la zona lateral derecha de la cabeza, con ánimo de acabar con su vida "aumentando inhumanamente y de forma deliberada el dolor de la víctima", ocasionándole tres heridas, "todas ellas, de pronóstico grave y susceptibles de causar la muerte", relata la acusación particular. Dándola por muerta, trató de fingir que se había producido un robo. Después fue al domicilio de sus vecinos pidiendo auxilio al grito de "Roubaron e mataron a Isabel".



La víctima estuvo en Reanimación y, desde el 30 de abril de 2015, en planta. Evolucionaba bien. El presunto asesino la acompañaba en la habitación continuamente. El día 8 de mayo de 2015, entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, aprovechó presuntamente que tanto ella como su compañera dormían. Con el mismo ánimo de matarla y "aumentando inhumana y deliberadamente su sufrimiento, le levantó su camisón y le asestó con un cuchillo de cocina que portaba al efecto, de unos 14,5 cm de hoja, dos puñaladas, una de ellas al corazón.