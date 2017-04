Vinis Terrae permite a las sesenta bodegas gallegas participantes tener 1.200 reuniones de negocio

Vinis Terrae, el Salón de Vino y Licores Gallegos de Calidad, realizó ayer su último brindis, el de la clausura, para celebrar los éxitos de una edición que ha permitido las 60 bodegas participantes de las cinco denominaciones de origen gallegas, realizaron hasta 1.200 reuniones de negocio, con los importadores de 19 países que estuvieron en la feria.



El salón cerró ayer sus puertas, tras haber recibido la visita de más de 600 profesionales del sector. Se trata de la feria más profesional de Galicia y la única que promociona vino gallego exclusivamente, ya que la única finalidad es hacer negocio y abrir nuevos mercados, además de contar con un ratio de importadores por bodega superior al de otros certámenes.



Las expectativas también se vieron cubiertas por parte de los visitantes profesionales. Rafael Campos, de EE UU, que indica que "yo venía claramente a por Albariño y lo he encontrado pero además creo que a medio plazo incluiré el godello en mi portfolio. La calidad de los vinos que he probado es altísima y creo que la solución para mi empresa va a ser trabajar con "muchos pocos" añadiendo así distintas denominaciones a mi catálogo".



Por su parte, el importador de Panamá, Miguel Briceño, asegura sentirse "en un parque de atracciones con todos los descubrimientos que estoy haciendo. Mi misión ahora será enseñarle al mercado panameño que el vino de Rías Baixas es espectacular pero que Galicia ofrece todo un mundo por descubrir con las demás denominaciones".



Hubo además una cata extraordinaria realizada por Radio Turismo y el Aula Internacional de Catadores (Aulicant) En la categoría de Vinos Blancos la Medalla de Oro fue "Pazo Tizón Extramundi 2015" de Bodegas Pazo Tizón (D.O. Ribeiro).



La Medalla de Plata para "Ángel Sequeiros Foudre 2011" de la Bodega Ángel Sequeiros (D.O. Rías Baixas) y la Medalla de Bronce para "Serra da Estrela 2016" de Bodegas Valmiñor-Ébano (D.O. Rías Baixas).



En esta categoría se entregaron además tres accésits que fueron para: "Val de Nairoa 2015" de Bodegas Nairoa (D.O. Ribeiro); "Quinta Gaviñeira" de Bodega Ángel Sequeiros (D.O. Rías Baixas) y "La Trucha 2016" de Notas Frutales de Albariño (D.O. Rías Baixas).



Vinos Tintos



Medalla de Oro: "Xiana 2016" de Bodegas Chao do Couso (D.O. Ribeira Sacra. La Medalla de Plata"Sameirás 2015" de Bodegas Sameirás (D.O. Ribeiro).



La Medalla de Bronce resultó en esta edición para Viña Ribada 2016" de Bodegas Ribada (D.O. Ribeira Sacra)



En esta categoría se entregaron dos accésits para Bancales de los Alcornoques" de Finca Millara (D.O. Ribeira Sacra) y para Don Bernardino 4ª Generación 2014 de Bodegas Don Bernardino (D.O. Ribeira Sacra).



Medallas especiales



Hubo además una entrega de Medallas de Oro especiales. La primera de ellas fue para la Estación de Viticultura de Galicia- Evega, por su intensa colaboración en la organización en las actividades de esta edición del salón. La segunda de ellas fue entregada a título póstumo a José Luis Vaz Vilela, fundador de Bodegas Ladairo en la D.O. Monterrei, y uno de los primero profesionales en apostar firmemente por Vinis Terrae desde la primera edición.