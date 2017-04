Los parques naturales contarán con personal para la atención del visitante

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio pone en marcha el nuevo servicio de atención a los visitantes en los parques naturales de Galicia. Ethel Vázquez aclara que actualmente está en marcha en los parques de Corrubedo, Fragas do Eume, Monte Aloia y Baixa Limia-Serra do Xurés, y este mes se ofrecerá en los dos restantes, O Invernadeiro y Serra da Enciña da Lastra. Estos tres últimos en la provincia de Ourense. La inversión es de 500.000 euros.



El objetivo es la concienciación ambiental de la sociedad y la divulgación y promoción del turismo de naturaleza sostenible. Así lo anunció ayer la conselleira en una visita al Parque Natural del Complexo Dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, en Ribeira.



Para la puesta en marcha del nuevo servicio se aprovecharán las infraestructuras de uso público con los que ya cuentan los parques naturales de Galicia, principalmente, los centros de interpretación y los puntos de información, y se dotará de un director y dos monitores especializados, que aportarán valor a la visita y harán más enriquecedora la experiencia y el contacto de los visitantes con el espacio natural. En total serán 18 profesionales que además ofrecerán itinerarios guiados, jornadas científicas, jornadas a colectivos específicos, organizarán exposiciones.



Vázquez destaca la entrada en circulación del Pasaporte de la Rede de Parques, a 'Compostela' de los parques naturales, con el que se pretende aprovechar las sinergias entre los diferentes espacios naturales invitando a los visitantes de cada parque a conocer los otros referentes del patrimonio natural gallego. Y para superar el 33 por ciento de visitas registradas en 2016 la primera persona que lo selle todo recibirá una estancia de dos días en el parque del Xurés.