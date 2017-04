La oposición espera conocer la propuesta del ejecutivo

El mensaje del alcalde en la dirección de poder llegar a un acuerdo no resulta nada novedoso para los grupos de la oposición. Y así, el portavoz del grupo Socialista, Vázquez Barquero, dejaba claro que "tendrán que saber lo que quieren hacer, tanto el alcalde como su gobierno". Y advertir que "es una decisión suya". Además de reprochar que a día de hoy no cuentan con el proyecto presupuestario.



Una situación que lleva a que no exista un pronunciamiento concreto al respecto, aunque las criticas reiteradas a la gestión que viene realizando el gobierno popular son la referencia de lo que puede acontecer cuando les sea entregado el proyecto. El portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, reiteró en varias ocasiones su total desacuerdo con los planteamiento, y que le llevaron a impulsar una moción de censura.



En lo que se refiere a la postura de los tres ediles de OUeC, que serían insuficientes para conseguir esa mayoría necesaria, su portavoz, Martiño Vázquez dice estar convencido de que se terminará planteando la moción de confianza, ya que el PP "no quieren llegar a los dos años sin presupuestos".