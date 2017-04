Moure justifica la situación legal de la jefa de Policía Local con un informe del PSOE

La concejal de Recursos Humanos y Personal, Flora Moure, justificó la situación de legalidad jurídica de la actual jefa de la Policía Local, María Barrera, en un informe emitido en el anterior gobierno Socialista, rubricado por el entonces jefe de servicio de Personal, en comisión de servicio, Emilio Domínguez, con fecha de 23 de octubre de 2014. Así lo puso de manifiesto ayer en la reunión de la junta de área a preguntas de la oposición.



Además de ese informe, un decreto de diciembre de 2014, firmado por la entonces directora general de Recursos Humanos y actual edil socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, en el que acordaba adscribir provisionalmente a María Barrera al puesto de Jefe de la Policía Local por un periodo de un año prorrogable por otro más. Con el añadido de que se mantendría hasta "tanto no desaparezcan las causas que lo motivaron", en alusión al cese del superintendente, Abelardo Ulloa, imputado en la operación Pokémon.



Otro de los argumentos que expuso Moure a los representantes de la oposición, para justificar que continúe en el cargo María Barrera, es que se trata de "la de mayor rango dentro de las estructura jeraquizada" de la Policía Local. Y mantener la situación de prorroga al ser de libre designación, y descartar la cobertura del puesto por el procedimiento que corresponda, como así se señala en el mencionado informe.



Una explicaciones que para la edil de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, "no nos convencen del todo", de ahí que solicitaron el mencionado informe para estudiarlo y realizar la correspondiente valoración. En este sentido, cabe recordar que su grupo lleva al pleno del viernes una iniciativa relativa a la implementación de los criterios de eficacia, equidad, mérito y capacidad que deben regir en la Policía Local.



Sobre está cuestión también se pronunció ayer el alcalde, Jesús Vázquez, después de la publicación de FARO, en el sentido de que no existe ningún tipo de problema en todo lo relacionado con los actos administrativos, ya que "son competencia de la corporación municipal", así como de la Junta de Gobierno Local, con lo que la actuación que habría llevado a cabo la jefa de la Policía Local no tendría ningún tipo de incidencia.



Y al igual que la concejal de Recursos Humanos, el regidor recalcó que el nombramiento se realizó en su momento, y se mantiene en la actualidad, por ser Barrera la que tenía la máxima categoría de la plantilla de la Policía Local, después de producirse el cese en su momento del superintendente.