Moción conjunta de la oposición contra la tala de árboles en una avenida de Xinzo

El PSOE registró una moción conjunta con los grupos municipales de Xinzo Adiante (XA) y el BNG, en la que exigen al grupo de gobierno que se posicione en contra de la tala indiscriminada de árboles prevista en la reforma de la avenida de Celanova, exigiendo a la Consellería que reforme el proyecto inicial.



Debido á alarma social generada por este asunto, los grupos de la oposición de Xinzo presentan esta iniciativa destinada a rectificar lo que consideran una "agresión medioambiental sin precedentes". En la moción señalan que el proyecto de remodelación de la Xunta contempla la tala de 56 árboles, lo que "a todas luces supone un atentado contra lo que llamamos humanización del entorno y contra el patrimonio común".



La portavoz del PSOE, Elvira Lama, asegura que "no se trata de paralizar la remodelación de la avenida, ya que no estamos en contra de que se acometa esta reforma, muy necesaria...", pero si que "nos oponemos a que la obra se haga a costa de nuestro medio natural más `señeiro´". Como indica la moción, el proyecto no tiene porqué contemplar la tala de árboles que sirven de barrera acústica, de filtros del aire contaminado y de barrera de seguridad natural.