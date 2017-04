El "huevazo" a Jácome, juzgado con el acusado ausente: "Fue un golpe fortísimo", dice el concejal

Gonzalo Jácome, que fue atleta antes de concejal y empresario, sintió un golpe fuerte en la cara y, tras recuperarse del aturdimiento, vio a un hombre que se alejaba, apresurado. El líder de DO se lanzó detrás y le dio caza cerca de la Alameda, tras instarlo a que se detuviera. Dijo al presunto agresor que iba a llamar a su madre para que no le preparase la comida, pero en realidad telefoneó a la Policía Local. Los municipales detuvieron por un delito de atentado a Roberto C. R. R. Ayer estaba citado a juicio -los hechos son del 10 de abril de 2015-, pero no se presentó. La vista oral se celebró igualmente, en ausencia, con el banquillo desocupado, tal y como permite la ley cuando la pena posible no supera los 2 años de prisión. El fiscal mantuvo su petición de 2 años de prisión y multa de 1.080 euros por el delito de atentado más otros 180 por las lesiones. La defensa solicita que los hechos se cataloguen como delito leve.



La agresión con el "huevazo" ocurrió cuando Jácome se marchaba de un pleno, en el anterior mandato. En la sesión del 10 de abril de 2015, el concejal de DO se mostró muy crítico, como acostumbraba, con la subvención del ayuntamiento a la banda municipal, que suponía unos 350.000 euros anuales. El acusado, conocido según Jácome de algunos de los integrantes de la formación, agredió presuntamente al edil tras acercarse a él por detrás, en la Plaza Mayor. Así lo corroboraron la víctima y dos testigos en el juicio celebrado ayer por la mañana en el Penal 2 de Ourense.



"Iba caminando y sentí un golpe fortísimo y escucho: "Ahí te queda eso, para que aprendas", relató Jácome en el estrado. Aún amoratado y con el huevo impregnado en la cara, el concejal emprendió una persecución que terminó con la detención voluntaria del sospechoso. "Si no se para, le habría hecho una zancadilla", añadió el edil. La víctima descarta que el acusado le hubiera lanzado solo el huevo, tal y como manifestó este en la fase de instrucción. "Yo soy una persona que he practicado artes marciales y lo que recibí fue un manotazo tremendo". Según Jácome, el agresor justificó el hecho por sus críticas a la banda: "Me dijo que me estaba pasando".



El fiscal basa su solicitud de 2 años de prisión en un ataque al principio de autoridad. "Fue agredido por su actuación como miembro de la corporación local". La defensa, en cambio, sostiene que el acusado no sabía de la condición de representante público de Jácome, porque reside en Pontevedra y en la ciudad del Lérez no se conoce igual al líder de DO. Jácome asegura que en las últimas elecciones era el candidato "más conocido".



La abogada de Roberto C. R. R. sostiene que su cliente no pertenecía a la banda, por lo que la moción debatida por DO en aquel pleno en nada le afectaría. Su meta es que la magistrada catalogue lo sucedido como un delito leve de lesiones, con la atenuante de confesión. La Policía Local detuvo al agresor en Tras Alameda, una vez frustrada la fuga. Según un municipal, Roberto C. R. R. reconoció que le había estampado el huevo al edil.



Antes de la vista oral, Gonzalo Jácome atendió a los periodistas a la puerta del edificio judicial. No llegó a personarse como acusación particular en la causa, "porque me parece justo lo que pide el fiscal". En su opinión, actos como los que él sufrió a la salida de un pleno deben ser condenados "porque, si no, se estaría invitando a cualquier animalciño a que cercene la democracia, y los políticos tendrían miedo a decir lo que creen".