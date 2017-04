Presos los 12 traficantes de Xinzo y Vigo

Los 12 detenidos en la "Operación Gaijo" de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas están en la cárcel. El riesgo de reiteración delictiva y fuga, la pena posible (de 3 a 6 años) y la notoria cantidad han sido determinantes. La magistrada de Instrucción 1 de Xinzo de Limia envió ayer a prisión a los 5 que fueron arrestados en la ciudad olívica. El domingo, la autoridad ya había dictado prisión preventiva para los 7 detenidos el viernes en la localidad ourensana. La red de escala "medio alta" no solo queda desarticulada sino que ingresa al completo entre rejas. Todos, los 12, se acogieron a su derecho a no declarar.



El balance de sospechosos en esta operación por un delito contra la salud pública es de seis residentes en Vigo, cuatro en Xinzo de Limia, 1 en Rairiz de Veiga y uno en Redondela, con edades entre los 22 y 57 años. Los 7 presuntos traficantes apresados en Xinzo de Limia y que este domingo fueron enviados a prisión preventiva por orden de la juez son el presunto cabecilla, dueño de un laboratorio de elaboración de cocaína en Fragoselo (Coruxo), J. S. C., vigués de 43 años, con locales de hostelería y dos chalés según destacan los agentes, así como J. L. R. R., vigués de 56. Ambos acudieron el viernes a Xinzo a entregar un paquete de 1,1 kilos de cocaína con origen en Colombia. El domingo también ingresaron en el centro penitenciario P. M. G. M., un portugués de 40 años vecino de la localidad ourensana; N. O. M., una brasileña de 22 años afincada en Xinzo; M. A. P. M., otro luso con residencia en la capital limiana, de 36 años; E. R. S., brasileña de 44 de Xinzo, y J. F. G. Á., de Rairiz de Veiga y 57 años.



El número de implicados detenidos en Vigo, y que ayer salieron del juzgado limiano de camino a la cárcel, es de 5. La Guardia Civil detuvo allí a M. F. B. G., una paraguaya de 27 años con domicilio en la ciudad olívica; P. F. C. viguesa de 40 años; M. R. G., vecina de Redondela de 44 años; así como J. A. N. G., vigués de 33, y A. J. L. D., de 49 años y también de Vigo.



Droga, coches y dinero



Al desarticular esta trama tras más de un año de investigación, la Guardia Civil de Ourense retira de la circulación estupefacientes valorados en unos 900.000 euros en el mercado ilícito. Los agentes encontraron 2,7 kilos de cocaína, 5,2 kilos de marihuana. 330 gramos de hachís y 2,67 kilos del antidiabético metmorfina, posible sustancia de corte. Fuentes de la investigación explican que la trama elaboraba la droga y la distribuía en las zonas de Xinzo de Limia, Verín y Celanova.



El inicio de la operación se remonta a enero de 2016 y estalló el viernes. Los agentes hicieron 7 entradas y registros en Vigo, y 3 en Xinzo. Se incautaron de 42.500 euros en efectivo y de 7 automóviles. La "Gaijo" ha sido obra de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ourense, con apoyo de funcionarios de Xinzo de Limia. Se trata de uno de los mayores golpes contra las drogas asestado en la provincia en los últimos años.