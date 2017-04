El "Mercado Xurés" de Bande se estrena el 9 abril y se celebrará el primer domingo de cada mes

El "Mercado Xurés", de Bande, abrirá el día 9 de abril como un espacio de comercialización de productos y servicios del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, para ser escaparate de los productos gastronómicos y actividades de ocio y turismo de la zona.



El Centro Cultural "Marcos Valcárcel" de la Diputación acogió ayer la presentación de este evento, del que el presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, destacó la labor que realiza el Concello de Bande con esta iniciativa, "que es un ejemplo de apuesta por revitalizar el rural sobre la base de unos productos agro alimentarios, turísticos y culturales para ofrecer la mejor versión de nuestra provincia, la cual debemos difundir y promulgar".



Por su parte, el alcalde de Bande, José Antonio Armada, apunta que el Mercado do Xurés "es la puerta de entrada al Parque Natural y a la comarca de A Baixa Limia, la cual tiene mucho que ofrecer y a través de este mercado buscamos que tenga más visibilidad". Dice es "el inicio de una gira de mercados especializados que se van a celebrar cada primer domingo de mes, aunque la oferta gastronómica del mercado, la oficina de información audiovisual y la tienda de productos típicos, estará abierta permanentemente".



La gerente de Rural Consulting, Chao Quintana, señala que la característica diferenciadora del "Mercado Xurés" es su oferta "de productos típicos de la zona y de servicios, con la presencia de las empresas de deporte de aventura que operan en el Parque Natural y de la Asociación de Empresarios de Hostalería y de Restauración". La programación de este primer mercado especializado está dedicado a la familia, de ahí su nombre "Aventura e Deporte para todos", con actividades pensadas para que los adultos las puedan realizar con los niños", explica.



Programación



El programa de actividades del 9 de abril comienza con la salida de la andaina "Ruta do Monte Grande", Lagoa do Yermes y petroglifos del monte Arieiro, a las 10.30 horas. Es de 7 quilómetros y de dificultad baja, y correrá a cargo de "Miraxurés", turismo de aventura. La inscripción cuesta 8 euros e incluye guía, seguro, agua y fruta. A las 11.00 será la de los niños de entre 8 y 13 años, a cargo de "Lirio do Xurés" turismo de aventura, y por un precio de 2 euros y capacidad para 15 personas.



Visita al yacimiento



A las 12.00 horas habrá una visita guiada gratuita al campamento romano de Aquis Querquennis, bajo orden de inscripción en el mercado, y será a cargo del Concello de Bande. A las 13.30 una degustación de "patacas á importancia", con el patrocinio del Consello Regulador de Pataca de Galicia y a cargo del cocinero Martín Álvarez. A las 16.30 otra visita al campamento romano, y a las 17.00 continúan las actividades para los niños.



Por último, a las 19.30 termina la jornada con un show de imitación y humor a cargo de "Juantxonito".