Concello de Barbadás rehabilitará fuentes y lavaderos tradicionales en el municipio

El pleno de la corporación municipal de Barbadás aprobó ayer varios puntos del orden del día, empezando por la puesta en marcha de un programa para rehabilitar fuentes, lavaderos y manantiales del rural, así como la colocación de tableros de anuncios en los pueblos donde no existan, y la mejora de la seguridad en la carretera de Piñor a Ourense que pasa por la aldea de A Barxa.



El grupo de gobierno bipartito de Barbadás apoyó ayer la moción del PP para rehabilitar fuentes, lavaderos y manantiales, apuntando que precisamente estaba previsto solicitar un obradoiro de empleo con esta finalidad. Es algo que se está gestionando para restaurar fuentes, lavaderos, tanques pero los que son de propiedad municipal, por lo que no se podrán poner en valor todos los que hay en el municipio. Solo Compromiso por Barbadás votó en contra.



Otro punto aprobado, por unanimidad, es la moción de Democracia Ourensana para la colocación de tableros de anuncio en los pueblos donde no los hay. Aquí el bipartito estuvo de acuerdo al considerar que se están colocando anuncios y bandos en farolas, árboles, y sitios no adecuados. Con carácter prioritario se colocarán tableros donde hagan más falta. También hubo unanimidad en la moción de CxB, que solicitó la mejora del vial que va de Piñor a Ourense, pasando por la aldea de A Barxa. Aquí el grupo de gobierno apuntó que ese vial la mayor parte está en el municipio de Ourense, y la parte que corresponde a Barbadás está bastante bien cuidada a diferencia de la otra. Por ello se solicitará a Ourense que cuide su parte.



Y para este verano se contratarán dos auxiliares de policía para cubrir bajas, vacaciones, permisos.



En cambio, obtuvo el voto en contra del bipartito y de CxB, y la abstención de D.O., la propuesta del PP de impulsar un acuerdo urgente entre los grupos parlamentarios para la aprobación de los presupuestos del Estado. Considera "una burla que pida en Galicia que solicitemos que se aprueben cuando Galicia es una de las más perjudicadas con estos presupuestos y por todos los recortes que se llevan aplicado".