La operación contra las drogas con 12 arrestos en Xinzo y Vigo suma dos días de registros

El balance de la "Operación Gaijo" de la Guardia Civil, que ha desarticulado una red de tráfico de drogas a escala "medio alta", según la Comandancia de Ourense, se mantiene por ahora en 12 detenciones -7 de ellas en Xinzo de Limia y las otras 5, en Vigo-, tras dos días de entradas y registros con autorización judicial en domicilios y otras propiedades, en la localidad ourensana y la ciudad olívica.



El instituto armado aún no ha concretado la cantidad de estupefaciente que se ha incautado, en principio cocaína que los traficantes tendrían capacidad de distribuir por todo el país. Se trataría de una red con organización, no de traficantes de poca monta o delincuentes dedicados solo al menudeo. Siete de los investigados son de nacionalidad española y los otros 5 son de origen sudamericano. La operación estalló el viernes y aún se mantiene bajo secreto de actuaciones por orden de la magistrada de guardia de Xinzo de Limia.



Los detenidos podrían pasar a disposición de la autoridad hoy domingo, aunque ayer tampoco se descartaba que la comparecencia de la docena de investigados pudiera esperar al lunes. Los arrestos se llevaron a cabo y la ley fija como plazo máximo de detención las 72 horas. Pocas veces se agota.



En la bautizada como operación "Gaijo" han participado agentes de la Policía Judicial de Ourense y de Xinzo de Limia. Las investigaciones, que incluyen intervenciones telefónicas y seguimientos.



Antes de ponerse manos a la obra en los registros, cuyo resultado no trascendió ayer oficialmente, los investigadores e la Policía Judicial preveían que la red desarticulada podría traficar con varios kilos de droga. "No movían toneladas pero tampoco gramos. No se dedicaban al menudeo", expresaban el viernes, sin más detalle, dos fuentes próximas al caso, obligadas a las reservas por el secreto decretado.